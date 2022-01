Američki novinar tvrdi: Novak danima zaražen šetao okolo, ovo je dokaz (foto)

U centru pažnje svih svetskih sportskih medija je odluka suda u Australiji da najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića pusti iz pritvora i vrati Srbinu ulaznu vizu, sedam dana pre početka Australijan opena.

Na sudu je kao jedan od dokaza predočen Đokovićev pozitivan test na korona virus, na osnovu kojeg je utvrđeno da svetski broj 1 ima pravo ulaska u Australiju, jer je preboleo virus, uprkos tome što nije vakcinisan.

NEW:

Novak Djokovic’s positive PCR test which he submitted to Melbourne court states that sample was taken and positive result returned on December 16, 7 hours apart.

This means all those pictures of Djokovic maskless with kids on the 17th came AFTER his positive Covid result. pic.twitter.com/FXLYnM0J4t

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022