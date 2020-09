Nik Kirjos otkrio zbog čega stalno napda Novaka Đokovića

Nakon što je diskvalifikovan sa US opena, prvi reket sveta Novak Đoković našao se na udaru svetskih medija, a među onima koji nisu propustili priliku da se oglase, bio je njegov najveći kritičar Nik Kirjos.

Australijanac koristi svaku priliku da ‘pecne’ najboljeg tenisera sveta, a sa tim ne planira da prestane i priznaje da će i ubuduće komentarisati loše istupe ne samo Đokovića, već i drugih svojih kolega.

Kada je u nedelju uveče Đoković diskvalifikovan sa US opena jer je nenamerno pogodio linijskog sudiju u vrat, Kirjos je na Tviteru objavio anketu uz pitanje “ na koliko godina bi on bio suspendovan da je isto to uradio – pet, 10 ili 20 godina?“.

– Ne govorim to da bih skrenuo pažnju na sebe, pokušavam da dovedem u red one koji bi trebao da budu u redu. Moramo raditi timski inače će se greške ponavljati – rekao je Australijanac upitan zbog čega kritikuje kolege.

Kirjos je odbio da se vrati na teren od kako je sezona nastavljena, a kako je istakao nema nameru da to učini sve dok se situacija sa pandemijom korona virusa potpuno ne smiri.

– Sport više neće biti isti. Ne želim da živim u restrikcijama, želim da se stvari vrate u normalu. Nedostaje mi igranje, ali želim da to bude u pravim uslovima, pred publikom, želim da ih zabavljam. Teško je doneti definitivnu odluku jer stvari mogu da se otmu kontroli za samo nedelju dana. Čak i Ešli Barti, šampionka Rolan Garosa nije osećala da je dovoljno sigurno da ide u Evropu, zaključio je Kirjos.

