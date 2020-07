Novak sa porodicom otputovao na odmor, odmah obišli piramide (foto)

View this post on Instagram

@djokernole u posjeti visočkim piramidama LINK U OPISU PROFILA… ⚠️⚠️ #visokocoba #djokovic #novakdjokovic #teamdjokovic #tennis #tennisfun #tennisplayers #tennis🎾 #djokovicfamily #djokovicfans #bosnianpyramid #bosnia #healing #visoko #pyramidofthesun #energypark #pyramidofthesun #semirosmanagic #bosnianpyramidsofthesun