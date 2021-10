5 najčešćih grešaka kod pranja kose, zbog njih je beživotna i suva

Možda mislite kako pranje kose nije nešto čemu biste morali pridavati previše pažnje, ali šamponiranje i pranje kose zahteva pravilnu i odgovarajuću njegu i pažnju.

Ovo je dobro znati kako biste pravilno oprali kosu:

1. Šampon je samo za čišćenje temena, a ne za pramenove kose

Šampon je namenjen isključivo vlasištu. Dok šamponirate kosu, lagano masirajte vrh glave minutu do dve i posle dobro isperite kosu. Prebrzo izbijanje sebuma na temenu može biti i posledica lošeg ispiranja pa na to obratite posebnu pažnju.

Zapamtite da za ravnomjernu raspodelu i bolju penu kosa mora biti potpuno mokra.

Ukoliko je vaša kosa baš jako prljava ili masna, tada nakon što nanesete šampon na vlasište, zapenite ga u rukama i provucite kroz dužinu kose. Nema potrebe da šamponirate svoju kosu dvaput ili da koristite previše proizvoda.

Preterano šamponiranje uklanja prirodna ulja s našeg vlasišta što prouzrokuje suvo vlasište, perut i iritaciju vlasišta.

2. Šampon treba koristiti u malim količinama i treba ga razrediti s vodom

Ako to ne učinite, to može uzrokovati suvoću kose. Primena previše šampona može oštetiti kosu. Bez obzira na to koliko je duga vaša kosa, merica otprilike veličine novčića uglavnom je savršena za svakoga.

3. Korištenje šampona varira od osobe do osobe

Većina nas šampon nanosi jednom ili dva puta sedmično. Ali, ovisno o teksturi kose i prirodi vlasišta, nekima bi moglo biti potrebno šamponiranje svaki dan, pa je u tom slučaju potrebno korišćenje blagih šampona.

Neki od nas imaju potrebu da peru kosu svaki dan, što baš i nije preporučljivo jer možemo ući u začarani krug preteranog mašćenja upravo zbog toga što s temena konstantno skidamo zaštitni sloj i oduzimamo mu vlagu.

4. Ne postoji najbolji šampon

Ono što nekom drugom odgovara možda vama neće. Svačija kosa je drugačija. Morate pronaći šampon koji odgovara vašoj kosi prema njenoj prirodi. Neki mogu imati suvo teme, a neki masno, pa će odabir ispravnog šampona učiniti čuda.

5. Vezanje mokre kose peškirom lomi vašu kosu

Vezanje kose peškirom može uzrokovati oštećenje i lom. Jedan od najboljih načina sušenja kose je korišćenje pamučnog peškira ili pamučne majice; njegova meka tekstura neće naneti nikakvu štetu vašoj kosi, piše Indian Express.

