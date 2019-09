Alarmantno: svi je koristimo, a užasno je štetna

Ukoliko u plastičnu posudu sipamo vruću tečnost, značajno ubrzavamo oslobađanje štetnog bisfenola A (BPA – bisphenol A) u poređenju sa tečnošću koja je na sobnoj temperaturi, bez obzira na to da li je posuda potpuno nova ili već upotrebljavana.

Naučnici Univerziteta u Sinsinatiju, država Ohajo, punili su nove ili stare plastične boce kipućom vodom, ostavljali vodu 24 sata i dokazali da se BPA oslobađao 55 puta brže i u većoj količini nego što bi se to dešavalo ako bi se sipala voda koja je na sobnoj temperaturi. Postoji zabrinutost u naučnim krugovima povodom toga da ova supstanca može doprineti razvoju raka dojke, raka prostate i neplodnosti. Kod ispitivanih životinja, zaključeno je da BPA dovodi do oštećenja razvoja mozga i negativno utiče na reprodukciju.

Američki naučnici su merili količinu oslobođenog BPA u bocama starim od jedne do devet godina koje su sakupljali od posetilaca jednog fitnes centra. Boce su punjene vodom koja je bila na sobnoj temperaturi i ostavljene su sedam dana.

Boce su punili i vrelom vodom i ostavljali ih 24 sata. Koristili su i potpuno nove boce istog proizvođača. Količina i brzina oslobađanja BPA bila je značajno veća u bocama sa vrućom vodom.

Kada znamo sve ovo, šta bi trebalo uraditi? Trebalo bi izbegavati svu plastičnu ambalažu, koliko god je to moguće. To nije lako jer se plastika koristi i za flašice za bebe, za oblaganje konzervi sa hranom, vodovodne cevi itd. Takođe, ne treba piti tople napitke iz plastičnih boca, već kad god je to moguće, koristiti posude od stakla i nerđajućeg čelika.

U Kanadi se ispituje mogućnost potpune zabrane upotrebe posuđa koje sadrži BPA.

