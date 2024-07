Beli i zdravi zubi do duboke starosti: Isprobajte tajnu tibetanskih monaha

Tibetanske monahe krase zdravi i beli zubi do duboke starosti, a tako je bilo oduvek. Većina ovih monaha živi u planinskim predelima gde im komercijalne paste za zube i zubari nisu dostupni. Ali, njima to nije neophodno da bi do kraja života imali jake i zdrave zube. Pa, u čemu je njihova tajna?

Njihova tajna leži u slanoj pasti čiji se recept već vekovima prenosi na monahe. Lako ju je pripremiti, a može ojačati i vaše zube. Osim što će ih ojačati, ova pasta može smanjiti i oštećenja koja već postoje na vašim zubima

Recept:

U pola čaše prokuvane i ohlađene vode sipajte 1 kašiku krupne soli. Jedan minut energično mešajte kašikom, a zatim skinite i bacite formiranu penu. Četkicom za zube uhvatite nekoliko kristala i operite zube uobičajenim pokretima, ujutru, uveče i nakon obroka. Vodom iz iste čaše isperite zube.

Zubi od ovoga postaju jako beli, a desni jačaju i dobijaju lepu, ružičastu boju. U početku možete osetiti malu nalagodnost, jer zubi reaguju pojačanom osetljivošću na slanu vodu. Ta osetljivost traje neko vreme, ali brzo prolazi.

Takve neugodne senzacije daju i skupe paste za osetljive zube. Slana pasta, ne samo da uništava patogene bakterije usne duplje, već i za vrlo kratko vreme ojačava zubnu gleđ, “zacementiravši” pukotine i neravnine na zubima.

