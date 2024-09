I naučnici saglasni sa „bakinom hipotezom“: Ovo su 3 “najštrokavija” mesta na telu koja svi zaborave da operu

Kad neko pomene greške u kupanju, skloni smo da se nasmejemo jer „šta sad tu ima novo da se izmisli“. O njemu se razmišlja kao o gotovo instinktivnoj radnji – nečemu što smo oduvek znali da uradimo kako treba. Tome doprinosi sećanje kako su nas mama ili baka uvek podsećale da kad se tuširate obavezno protrljate mesta iza ušiju, između prstiju na nogama i unutar pupka.

Radoznali da li su saveti prethodnih generacija uticali na naše zdravlje i higijenu, istraživači sa Univerziteta Džordž Vašington odlučili su da testiraju ono što nazivaju „bakinom hipotezom“. Evo šta treba da znate o nalazima studije, kao i o tome kako bezbedno i efikasno očistiti ova tri često zanemarena dela tela pod tušem.

Šta je „bakina hipoteza“?

Dok je dr Kit Krendall, profesor biostatistike i bioinformatike na Univerzitetu Džordž Vašington bio dete, njegova baka je ponavljala deci u njegovoj porodici da „istrljaju iza ušiju, između prstiju na nogama i pupka“, objasnio je on nedavno u tokom promocije istraživanja. Kao rezultat toga, ova područja mogu da sadrže različite vrste bakterija, uključujući i one koje mogu negativno da utiču na zdravlje osobe.

Nalazi studije: Da li hipoteza o baki pije vodu

Nakon analize kolekcije uzoraka brisa kože prikupljenih od 129 studenata diplomskih i osnovnih studija, istraživači su otkrili da su mikrobi sa područja koja se uglavnom redovno peru – u ovom slučaju, podlaktice i potkolenice – raznovrsniji i, shodno tome, potencijalno deo zdravijeg mikrobioma od uzoraka iza ušiju, između prstiju na nogama i unutar pupka.

U studiji, objavljenoj u septembru u časopisu Frontiers in Microbiology, Krendal i njegove kolege objašnjavaju da kada se vlažna, masna područja tela poput ovih ne peru dovoljno često, to daje određenim nepoželjnim mikrobima priliku da promene ceo mikrobiom i potencijalno dovode do stanja kože kao što su ekcem ili akne. Autori takođe napominju da je s obzirom na relativno malu veličinu uzorka i ograničene delove tela uzetih za studiju, potrebno više istraživanja da bi se dobila preciznija slika o tome kako pranje ili nepranje različite oblasti mogu uticati na naše zdravlje.

Hajde da detaljnije pogledamo svaki od ova tri dela tela da bismo saznali šta se može desiti kada se ne očiste temeljno, kao i kako da ih pravilno očistimo.

Iza ušiju

Bilo gde na koži telesno ulje poznato ka sebum i ćelije kože koje vaše telo prirodno izlučuje, plus svaka površinska prljavština, mogu da se iritiraju kožu. Nagomilavanje ostataka kože može postati inflamatorno stanje kože poznato kao seboreični dermatitis, što je pandan peruti na koži glave.“

Seboroični dermatitis može prouzrokovati stvaranje belih ili žutih ljuskica na koži glave, uključujući i iza ušiju a svako zapaljensko stanje kože može dovesti do pukotina u prirodnoj barijeri kože, omogućavajući bakterijama da uđu i izazivaju infekcije. Pranje iza ušiju ne bi trebalo da se razlikuje od pranja ostatka tela – koristite bilo koju vrstu sapuna na koju je vaša koža navikla.

Između nožnih prstiju

Iako većina vode i sapuna iz vašeg tuša verovatno teče preko vaših stopala i prstiju pre nego što ode u odvod, ovo ne čisti dovoljno područja između prstiju. Pošto koža između prstiju na nogama ne proizvodi toliko ulja kao drugi delovi tela, posledice nepranja ovog dela tela su malo drugačije – nakupljaju se mrtve ćelije kože i prljavština, a može doći i do nastanka gljivica na noktima.

Možete razviti atletsko stopalo, što je gljivična infekcija kože koja se obično javlja između prstiju. Posebno je važno da dijabetičari peru stopala i između prstiju jer imaju mnogo niži prag za dobijanje kožnih infekcija. Pranje između prstiju je takođe prilično jednostavno, a trebalo da se radi kada god se tuširate. Svako ko nije u mogućnosti da se potpuno istušira ​, trebalo bi svakog dana da u lavoru očisti deo između prstiju.

Slično tome, dr Purdi preporučuje korišćenje sapuna za pranje stopala, uključujući između prstiju, a zatim ih temeljno isperite. Takođe, ne zaboravite da promenite čarape jer se u njima akumuliraju bakterije.

Unutar pupka

Osim što je taman i vlažan, pupak takođe ima više kožnih nabora, što stvara idealno okruženje za nakupljanje mrtvih ćelija kože, znoja i drugih mikroorganizama, poput bakterija i gljivica.

Ne samo da bi ovo moglo dovesti do neprijatnog mirisa, već već može učiniti ovo područje podložnom infekcijama – najčešće su infekcije stafilokokama i gljivicama.

Sve što treba da uradite da biste očistili pupak jeste da nasapunjanim prstom nežno protrljate unutrašnjost, a zatim isperite. Neki ljudi više vole da koriste pamučni štapić, ali paziti da ne budete previše agresivni.

