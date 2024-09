Koliko često treba prati kosu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi, odstupa od ustaljenog mišljenja

Svakog dana ili jednom nedeljno – večita je dilema kada je pranje kose u pitanju.

Sve na kraju zavisi od tipa kose, jer ako imate kosu koja se brzo masti onda je definitivno potrebno da je perete češće, dok suva kosa bez problema izdrži i nedelju dana bez dodira s vodom i šamponom, ali na neke stavi ipak treba pripaziti.

Nemojte prati kosu svaki dan

Prečesto pranje kose, slažu se mnogi stručnjaci, loša je navika koja još više oštećuje kosu jer je isušuje i iritira vlasište. Posebno je to loše za dugu kosu. ‘Kad je kratka kosa u pitanju, onda još i može proći jer je reč o mladoj kosi. Ali, sve u svemu prečesto pranje kose lišava kosu prirodnih ulja, ali i narušava boju kose, čineći je suvom i beživotnom’, tvrdi londonski frizer Filip Haug.

Stoga mnogi frizeri preporučuju da razmak između pranja bude barem 2-3 dana, ali to naravno takođe zavisi od tipa kose. Brinete s gustom kosom uglavnom su sklonije bržem mašćenju pa je zbog toga moraju i nešto češće prati, možda čak i više od tri puta nedeljno. Ali kad je riječ o obojenoj kosi ili tretiranoj, ona je već sama po sebi suvlja i može izdržati duže bez pranja, pa je u mnogim slučajevima dovoljno oprati jednom nedeljno.

Na učestalost pranja kose utiče i naš način života, pa ako često vežbate i više se znojite, koristite puno proizvoda za kosu ili živite u urbanim sredinama gde je vazduh zagađen, ipak je potrebno malo češće prati kosu.

Ako ste pak već upali u začarani krug svakodnevnog pranja kose iz kojeg je teško izaći jer vam je kosa već drugog dana jako zamašćena, stručnjaci kažu da nema ‘bezbolnog’ rešenja. Potrebno je, naime, ipak malo vremena i puno strpljenja kako bi se prilagodili dužim periodima nepranja, jer se čestim pranjem previše stimulišu lojne žlezde koje su zaslužne za stvaranje masnoće, odnosno sebuma. Ali ako uspete da izdržite, kosa će se ‘resetovati’ i uskoro ćete moći da izdržite duže od dan-dva bez pranja kose i mrskog masnog sjaja.

Šamponi za suvo pranje kao SOS rešenje

Prvu pomoć kod masne kose – suve šampone – dobro je koristiti onih dana kad ne peremo kosu, ali ne duže od 2-3 dana u kontinuitetu jer će talog početi da se sakupljati na vlasištu što dovodi do iritacija, a ponekad i opadanja kose. Stoga ga poprskajte jako malo i to samo gde je to zaista potrebno, savetuju stručnjaci – na korijen kose, oko vrha temena i uz koren šiški.

Pritom je bočicu sa suvim šamponom potrebno držati udaljenu najmanje 30 cm od kose i lagano je poprskati. Većina ljudi po navici prska više nego što je potrebno, pa time zapravo postižu suprotan efekt jer će tako još više otežati i zamastiti kosu.

Kakve šampone koristiti kako bi se produžio razmak između pranja

Kod suve kose potrebno je biti jako pažljiv jer sulfati u šamponima isušuju kosu, pa je potrebno naći proizvode koji ih ne sadrže. Te hemikalije se dodaju kako bi se kod pranja stvorilo što više pene, ali u isto vreme lišavaju kosu prirodnih ulja i hranjivih materija. Osim šampona bez sulfata, mnogi stručniji su mišljenja da je dobro pripaziti i na pH vrednost u njima. Ako svakodnevno vežbate pa je neophodno prati kosu baš svaki dan, onda birajte šampone s niskom pH vrednošću jer ćete tako zadržati optimalni nivo vlage u vlasima.

Nije sve ni u šamponu

Osim šampona jako je važno obratiti pažnju i na temperaturu vode. Nisu samo sulfati isključivi krivci za uklanjanje prirodnih ulja iz vlasi, to isto čini i vruća voda prilikom pranja. Temperatura vode je jako važan element njege kose. Upamtite, što je temperatura vode niža prilikom ispiranja, to će kosa biti zdravija i sjajnija nakon pranja. Stoga stručnjaci preporučuju da kosu uvek perete vodom sobne temperature, a hladan tuš pri zadnjem ispiranju omogućiće joj pravi zdravi sjaj.

