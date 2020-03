Kraći san – veliki rizik

U fizički zahtevnim zanimanjima ili kod sportista, san se pokazao kao važan faktor i za performanse i za oporavak. Osobe koje noću spavaju osam sati manje su podložne povredama kao što su prelomi, iščašenja i istegnuća, pokazala je studija sprovedena na američkim vojnicima.

Na osnovu sprovedenog istraživanja u kom je učestvovalo 7.576 žena i muškaraca, pripadnika vojske za specijalne operacije, ustanovljeno je da su osobe koje ne spavaju više od četiri ili pet sati dvostruko izloženije riziku od povreda od osoba koje spavaju osam ili više sati.

„Adekvatna količina sna, posebno među aktivnim sportistima pospešuje fizičku sposobnost i ima pozitivan efekat na zaštitu mišićno-koštanih povreda“, rekao je jedan od autora studije Tajson Grier iz Centra za zdravlje američke vojske u Merilandu.

Istraživanje je trajalo godinu dana i u tom period više od pola učesnika je prijavilo najmanje jednu mišićno-koštanu povredu.

Većina učesnika, oko 63 odsto, spavala je šest ili sedam sati tokom noći. Oko 10 odsto učesnika spavalo je manje od četiri sata, a 16 odsto više od osam sati.

U poređenju sa onima koji su duže spavali, oni koji su spavali sedam sati imali su za 24 odsto veći rizik da će se povrediti. Taj rizik raste što je san kraći, pa tako iznosi 53 odsto za šest sati sna, a udvostručuje se za pet sati sna.

Mišićno-koštane povrede mogu biti sve one od istegnuća mišića do diskus hernije. Uzroci mogu biti jednako rasprostranjeni, od fizičke vežbe visokog intenziteta do višesatnog tipkanja po tastaturi računara.

„Moguće je da premalo sna dovodi do smanjenog opreza i koncentracije, što dovodi do izloženosti riziku od povreda“, rekao je dr Hohui Vang sa Kalifornijskog univerziteta, koji nije bio uključen u istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Sleep Health“.

(Sleep Health, N1)