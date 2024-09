Na ovom delu tela “živi” skoro 70 vrsta bakterija: Ako ne vodite računa, može doći do problema

Možda ćete se iznenaditi kada ovo pročitate, ali jako je važno da vodite računa o higijeni pupka. I to ne samo kada imate pirsing, već svakodnevno, jer dermatolozi upozoravaju da bi moglo doći do vlikih neprijatnosti.

Istina, pupak je jedan od onih delova našeg tela o kome mnogi ni ne razmišljaju, a kamoli da mu posvećuju posebni pažnju što se tiče higijene. Međutim, posle ovog teksta promenićete svoje navike.

Da li je dovoljno pupak samo prati kada se tuširamo ili na njega treba obratiti više pažnje? Dermatolozi kažu da nije sve tako jednostavno. Čini se da je upravo pupak idealno mesto za razvoj bakterija, a negde je zabeleženo da ih u pupku može biti čak 70.

Opšti savet dermatologa je da pupak treba posebno čistiti jednom nedeljno, jer može da sadrži mrtve ćelije kože i bakterije. Ali realnost je da vrlo malo nas obraća pažnju na taj deo tela.

“On se mora čistiti kao i ostatak kože”, navodi dr Geri Goldenberg, dermatolog.

Bez obzira na to da li je vaš pupak ispupčen ili uvučen, u njemu se mogu nakupljati prašina, nečistoće, bakterije, pa čak i tkanina i formirati kamen koji se stručnim jezikom naziva omfalolit.

Kamen nastaje kalcifikacijom sebuma i keratina koji izgleda kao kamen. Što se duže zadrži u pupku veće su šanse da će doći do infekcije. Važno je i napomenuti da se ne mora stvoriti kamen da bi se pupak inficirao, to se može dogoditi i zbog nagomilane prljavštine. Ukoliko do tog neprijatnog stanja dođe ili osetite da imate neki drugi problem, obratite se dermatologu.

“Ne postoji čvrsto pravilo koliko često treba prati pupak, ali pametno bi bilo jednom ili dva put nedeljno”, navodi dr Ife J. Rodni, dermatolog.

“Signal da je vreme da operete pupak je ako vidite prljavštinu na njemu, a ona može biti crne boje ili u boji kože. Ako vas nešto svrbi ili iritira na pupku, vreme je za čišćenje”, dodaje.

Kako da očistite pupak?

U stvari je potrebno nešto drugačije čistiti pupak nego ostatak tela. Evo šta savetuje dr Rodni:

“Umočite štapić za čišćenje ušiju u sapunicu. Nežnim pokretima očistite pupak. Kad izvadite vaticu, ako je prljava, zamenite je novom. Ponovite dok sve ne očistite.”

Ako imate probušen pupak i nosite nakit, proverite s lekarom jer će vam možda biti potrebne dodatne instrukcije. Ako je pupak nedavno probušen, dobro je koristiti antibakterijski sapun dok rana ne zaraste, a ako već dugo imate probušen pupak, možete koristiti obične sapune.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com