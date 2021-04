Namazala je ovo na kosu, ostavila da odstoji, efekat je ODUŠEVIO

Rezultat je fascinirao

Maslinovo ulje ima široku upotrebu počev od kulinarstva, kozmetike i medicine do hrišćanskuh tradicija. Sadrži mono-nezasićene masne kiseline do 75% oleina ,do 12% linoleina,vitamnine A i E kao i palmitin, stearin, miristicin, skvalon i ksantofil – potrebne materije za fiziolosku ravnotežu i za jačanje imuniteta.

Ekstra devičansko maslinovo ulje je najbolje, nerafinisano dobijeno prvim ceđenjem. Dok se devičansko maslinovo ulje dobija drugim ceđenjem I ima viši nivo kiselosti od prvog. Ovo je najbolje i najkvalitetnije za ljudsku ishranu.

Maslinovo ulje u narodnoj medicine ima višestruku primenu. Pomaže kod lečenja dijabetesa, kod opekotina i kao zaštita od sunca, protiv zatvora. Snižava visok krvni pritisak, leči upale grla i promuklost. Odličan je za kosu nokte. Pomaže kod bolesti desni, ekcema, herpesa na usni i ublažava bol u mišićima. Odličan je za one koji žele da izgube višak kilograma.

Pored toga što je dobar za naše zdravlje, odličan je i za negu lica i kože. Ovo fenomenalno ulje će učiniti da vaša kosa bude zdrava i jaka. Maslinovo ulje je čest sastojak kozmetičkih preparata koje se koriste za suvu i oštećenu kožu. Pomaže da vam koža bude hidrirana i zdrava.

Evo i nekoliko uputstava koji vam mogu pomoći za negu kose i kože.

Za kosu:

Maslinovo ulje namažite, a zatim dobro utrljajte na kosu i umotajte topli peškir na nju. Držite oko 30 minuta i nakon toga isperite kosu. Odlična je i isprobana varijanta za neku kose kod kuće.

Za lice:

Ova maska je namenjena za suvu kožu. Pomešajte malo maslinovog ulja sa 1 žumancem i takvu smesu nanesite na vlažno lice. Držite malo i nakon toga isperite lice toplom vodom.

Protiv bora:

Stavite glavu iznad lavora sa vrelom vodom i pokrijte se peškirom. Nakon 10 minuta, navlaženo lice istrljajte limunom, ostavite par minuta i nakon toga isperite hladnom vodom. Na kraju premažite lice maslinovim uljem.

