Ne treba vam botoks: Ovo ne košta ni 100 dinara, a pomaže koži da blista i sporije stari (video)

U želji da izgledaju mladoliko i lepo, žene su u stanju da daju mnogo para za razne kreme i preparate za negu kože lica. Ali, postoji jeftino rešenje.

,,Da biste sprečili bore, sve što vam treba je rolna selotejpa, koju možete kupiti bilo gde“, kaže žena po imenu Ket.

Naime, ona je na TikToku podelila bizaran trik zbog kojeg, kako kaže, nema bore u svojoj 50. godini. Za njen mladolik izgled je zaslužna tehnika protiv starenja s kojom je počela u svojim ranim dvadesetim, piše Najžena.

,,U svetu lepote volimo da koristimo izraze ‘nevoljni pokret’ i ‘dobrovoljno kretanje’, što znači da možete dobrovoljno da pomerate obrve i pravite izraze, ali to često radimo nehotice. Nemate pojma koliko često to radite u toku dana i svi ti nevoljni pokreti izazivaju bore koje ćete imati do kraja života’‘, kaže Ket.

Postupak je jednostavan, a detaljno uputstvo pogledajte u videu u nastavku:

Potrebna su vam četiri komada trake. Lice mora da bude oprano i osušeno, a potom se prvi komad selotejpa lepi na sredinu između vaših obrva. Potom se dva komada trake lepe iznad svake obrve vodoravno, kao i poslednji komad trake koji se lepi preko gornjeg dela čela.

Ako pravite nevoljne pokrete, traka će početi da zateže i vi ćete se prisiliti da prestanete.

,,Vremenom će vam ovo pomoći da kontrolišete izraze lica i dugoročno sprečite bore“, tvrdi Ket.

Dok su neki mislili da je tehnika genijalna, bilo je mnogo ljudi koji su rekli da bi radije dobili nekoliko bora nego da prestanu da pokazuju emocije.

,,Nikada ne bih menjala emocije za lice bez bora“, napisala je jedna žena.

