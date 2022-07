Ova vrsta hrane ubrzava opadanje kose, smanjite njen unos

Uzroci opadanja kose mogu biti genetskog porekla, psihološkog ili povezani s načinom života. Kad je reč o ovom poslednjem, pokazalo se da ishrana bogata mastima može delovati kao okidač za mehanizme koji dovode do opadanja kose. Iako gojazne osobe imaju veći rizik za androgenu alopeciju, zasad se još sa sigurnošću ne zna ubrzava li debljina istanjivanje kose, na koji način i koji su mehanizmi u to uključeni.

Naučnici s Tokyo Medical and Dental Univerziteta su pomoću eksperimenata na miševima pokušali da saznaju kako ishrana bogata mastima ili genetski inducirana gojaznost mogu uticati na istanjivanje i gubitak kose.

Otkrili su da ishrana bogata mastima i debljina mogu dovesti do trošenja i iscrpljivanja matičnih ćelija folikula kose putem indukcije određenih upalnih signala koji blokiraju obnavljanje folikula vlasi, što za posledicu ima gubitak i smanjenje broja folikula. U normalnim okolnostima matične ćelije folikula vlasi se samoobnavljaju u svakom ciklusu folikula, što je deo procesa koji omogućava da nam kosa stalno iznova raste. Kako čovek stari, matične ćelije folikula kose ne uspevaju da se više u tolikoj meri obnavljaju, što dovodi do smanjenja njihovog broja, a time i do stanjivanja kose.

– Ishrana bogata mastima ubrzava istanjivanje kose tako što troši i iscrpljuje matične ćelije folikula vlasi koje su nužne za nastanak zrelih ćelija iz kojih rastu vlasi, naročito kod starih miševa – rekao je vođa studije Hironobu Morinaga.

– Uporedili smo ekspresiju gena u matičnim ćelijama folikula vlasi između miševa kojima je davana masna hrana i miševa koji su dobijali standardnu hranu te smo potom pratili „sudbinu“ tih matičnih ćelija. Otkrili smo da su se kod miševa koji su dobijali masnu hranu one promenile u korneocite površine kože ili sebocite koji luče sebum. Kod tih miševa uočeni su brže opadanje dlake, manje folikule vlasi kao i iscrpljivanje matičnih ćelija vlasi – objasnio je Morinaga.

Kako zaustaviti ispadanje kose?

Baš kao što ono što jedete može da podstakne opadanje kose, tako može i da podstakne njen rast. Nekoliko studija pokazalo je obećavajuće rezultate ulja semenki bundeve. Naime, pokazalo se da ulje semenki bundeve blokira delovanje 5-alfa reduktaze kod pacova. To je vrlo značajno jer je 5-alfa reduktaza enzim koji pretvara testosteron u mnogo potentniji androgen DHT. Ako se nivo 5-alfa reduktaze poveća, više testosterona će se pretvoriti u DHT, što će za posledicu imati veći gubitak kose.

Autori studije objavljene u časopisu Hindawi želeli su d provere taj efekat na ljudima. Cilj je bio ispitati efikasnost i tolerabilnost ulja semenki bundeve u terapiji za rast kose kod muškaraca s blagom do umerenom androgenom alopecijom – uobičajenim oblikom opadanja kose i kod muškaraca i kod žena. Sedamdeset i šest muškaraca s androgenom alopecijom primalo je 400 mg ulja semenki bundeve dnevno ili placebo tokom 24 nedelje. Promena u rastu kose na vlasištu procenjivala se na 4 načina: procenom standardiziranih kliničkih fotografija, samoprocenom ispitanika, debljinom i brojem vlasi na vlasištu.

Koji su rezultati?

Grupa u kojoj su muškarci primali terapiju uljem semenki bundeve nakon tretmana je imala više kose nego grupa koja je primala placebo. Kod muškaraca koji su primali ulje od semenki bundeve uočeno je povećanje broja vlasi od 40 posto nakon 24 nedelje, dok je kod onih koji su primali placebo došlo do povećanja broja vlasi od 10 posto.

Provereni tretmani protiv ispadanja kose

Nijedan tretman protiv gubitka kose nije 100 posto efikasan, ali ova esencijalna ulja isplati se isprobati. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Lavanda

Ulje lavande može ubrzati rast kose. Jedna studija na životinjama pokazala je da je ovo ulje ubrzalo rast dlaka kod miševa.

Pepermint

Ulje peperminta može poboljšati cirkulaciju u području na koje se nanosi i tako podstaći rast kose. Studija na miševima je pokazala da je ulje peperminta dovelo do povećanja broja folikula, veličine folikula kao i do rasta kose.

Ruzmarin

Ulje ruzmarina može povećati debljinu vlasi, gustoću kose i podstaći rast kose. Jedno istraživanje pokazalo je da je esencijalno ulje ruzmarina imalo jednak efekat kao i minoksidil, uobičajeni tretman za rast kose.

Majčina dušica

Ulje majčine dušice može pomoći u podsticaju rasta kose stimulisanjem vlasišta, ali i sprečiti ispadanje kose. Baš kao i ulje kedra, esencijalno ulje majčine dušice pokazalo se korisnim u lečenju alopecije areate.

Kedar

Esencijalno ulje kedra može da podstakne rast kose i smanji opadanje kose uravnotežujući znojne žlezde u vlasištu. U kombinaciji s lavandom i ruzmarinom, ekstrakt kedra se pokazao efikasnim u smanjenju opadanja kose kod osoba s alopecijom areatom.

