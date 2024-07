Ovih 5 parfema mirišu na čisti luksuz, a ne morate na njih da potrošite bogatstvo

Zamislite ovo: spremate se za izlazak ili večeru u skupom restoranu, odeveni ste u elegantnu odeću i izgledate kao milion dolara. Logično, poželećete i da mirišete tako, a to možete postići parfemima za koje ne morate nužno izdvojiti prevelike svote novca. Donosimo nekoliko parfema koji su cenovno pristupačni, a mirišu fantastično.

1. Estee Lauder Modern Muse EDP

Estee Lauder Modern Muse EDP mešavina je belih cvetnih nota, uključujući bergamot, mandarinu i cvet narandže. Takođe sadrži note jasmina i đurđevka, sandalovinu, vanilu i pačuli. Parfem je kreirao Hari Fremont kao pokušaj da Estee Lauder ponovo dođe u vrh sveta parfema. Njegov miris dočarava šta znači biti moderna žena danas – nezavisna, samouverena i sigurna u sebe.

2. Chanel, Coco Mademoiselle

Coco Mademoiselle cvetni je parfem boje ćilibara. Osmislio ga je Žak Polge, a ovaj miris je opisan kao „parfem za ženu koja se želi da se oseća kao kraljica“. Njegova aroma miriše elegantno i sofisticirano, ali ima i zabavne note koje ga čine mladalačkijim od većine drugih mirisa ove kuće. Parfem je dizajniran da odražava odvažne, rane dane Coco Chanel. Miris koji se lako nosi, Coco Mademoiselle ne treba stalno ponovno nanošenje – samo se poprskajte jednom ili dvaput i trajaće ceo dan.

3. Diptyque, Philosykos

Diptyque Philosykos sinonim je za bogatstvo i inspirisan je mitskom atmosferom koja obavija Grčku. Podižući aromu smokve na novi nivo, uravnotežen kremastim kokosom i spojen kedrom, ovaj miris donosi svežinu kao nijedan drugi. Odmah vas prenosi na litice Grčke, s pogledom na horizont.

4. Hugo Boss, The Scent For Her Intense

Hugo Boss The Scent for Her Intense neverovatno je popularan parfem, a popularnost duguje cvetnim notama koje oduzimaju dah. Miriše poput cveća na sve moguće načine: slatko i sveže, s tek trunkom gorčine na vrhu. U srcu ovog mirisa ljupka je cvetna nota koja asocira ženstvenost, ali i njenu snagu. Ima note breskve i meda za dodatnu slatkoću koje se savršeno stapaju s kakaom i vanilom.

5. Marc Jacobs, Daisy Dream EDP

Daisy Dream EDP cvjetni je, voćni i svež miris savršen za dnevne prilike. Lansiran je kao alternativa kultnom klasičnom mirisu Daisy, i dizajniran je da bude sofisticiraniji i eteričniji od slavnog prethodnika. Njegove note kupine, kruške i grejpa uravnotežene su jasminom za rezultat slatkog mirisa koji je istovremeno ženstven i sofisticiran.

