Stručnjaci savetuju: Potez nakon tuširanja koji sprečava pojavu gljivica

Prema rečima stručnjaka, fen za kosu odličan je u borbi protiv gljivičnih infekcija stopala i noktiju.

Obrazloženje je jednostavno – gljivice rastu u vlažnom okruženju, a ako im oduzmete vodu zaustavićete njihov nastanak, odnosno rast, prenosi Zadovoljna.hr.

Nakon tuširanja, bez obzira na brisanje peškirom, potrebno je i do 30 minuta da se uglovi noktiju i prostor između prstiju do kraja osuše, a to su mesta na kojima gljivice često počinju da rastu.

Ako upalite fen i njime osušite taj deo, vreme sušenja smanjuje se na oko jedan minut što znači da gljivicama ostaje dosta manje vremena za rast.

Stručnjaci napominju da sušenje fenom preskočite ako zbog nekih zdravstvenih problema imate smanjen osećaj na bol ili povišenje temperature na nožnim prstima jer biste tako mogli da spalite kožu.

Američka lekarka Lori Veisenfeld kaže da ova metoda i te kako ima smisla.

„Gljivice vole topla, tamna mesta, zbog čega je važno dobro osušiti deo između prstiju. Stopala se brzo suše, ali taj deo oko prstiju služi kao skladište za vlagu, a onda i za gljivice. Ipak, mnogi ljudi zanemaruju sušenje tog dela nakon kupanja“, kaže.

Iako ona svojim pacijentima dosad nije preporučivala korišćenje fena, uvek napominje da prilikom sušenja stopala koriste maramice ili papirnate ubruse umesto peškira koji može potencijalno da proširi gljivice.

Standardni saveti za prevenciju gljivica uključuju nošenje obuće koja nije preuska kako bi se obezbedio protok vazduha do stopala, uz redovno menjanje čarapa kako bi noge bile suve.

A kako prepoznati gljivice? Jedan od prvih znakova su male bele mrlje na noktima nožnih prstiju. Osim belih mrlja, bilo kakve promene u boji nokta ili zadebljanja mogli bi biti znak da imate posla s gljivicama.

Mnogi ljudi često misle i da imaju problema sa suvom kožom, a zapravo se radi o gljivičnoj infekciji.

U slučaju pojave gljivica, pokušajte da ih se rešite uz pomoć sredstava koja je moguće kupiti bez recepta, a ako u roku od dve nedelje ne vidite poboljšanje, obratite se lekaru.

