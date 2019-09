Svi grešimo: ovako treba prati ruke

Pranje ruku je jednostavan način da se spreče infekcije i zarazne bolesti. Pravilno pranje ruku podrazumeva korišćenje sapuna, šampona i sredstva za dezinfekciju ruku, ali je neophodno i stvaranje navike kod dece da vode računa o ličnoj higijeni.

Često pranje ruku jedan je od najboljih načina da se izbegnu infekcije i širenje bolesti.

Kada prati ruke?

Kako nešto dodirnemo: ljude, životinje, površine objekata i predmete, mi akumuliramo bakterije na rukama. Ali mi se možemo zaraziti ovim bakterijama dodirivanjem očiju, nosa ili usta. Iako je nemoguće držati ruke bez klica, često pranje ruku smanjuje količinu bakterija na rukama i može znatno ograničiti prenos bakterija, virusa i drugih mikroorganizama i unos u organizam.

Uvek perite ruke:

pre pripreme hrane ili pre jela

pre lečenje rana, davanje lekova, ili pre brige o bolesnoj ili povređenoj osobi

pre stavljanja ili skidanja kontaktnih sočivaUvek perite ruke posle:

pripremanje hrane, naročito sirovog mesa ili živine

korišćenja toaleta ili menjanja dečijih pelene

dodirivanja životinja i njihove opreme (pododac…)

dodirivanja ili pomeranja igračaka kućnih ljubimaca

brisanja nosa, kašljanja i kijanja u rukama

lečenja rana ili posle brige o bolesnicima i povređenima

izbacivanja smeća

korišćenja hemikalija za čišćenje kuće ili za negu bilja

korišćenja sredstava za ličnu-kolektivnu higijenu (metle, džogeri, kante, rukavice, džakovi, krpe…)

rukovanja sa drugim osobama

Obavezno perite ruke kad one izgledaju prljavo ili vam se čii da su prljave.

Kako oprati ruke?

Generalno gledano, najbolje je oprati ruke sapunom i vodom:

Nakvasiti ruke tekućom vodom – ili toplom ili hladnom.

Nanesite sapun trljanjem na ruke ili tečnim dozatorom ili praškastim sapunom za ruke.

Trljajte ruke dobro tako da se sapun nanese na sve delove ruku (da zapeni).

Trljati ruke snažno najmanje 20 sekundi.

Ne zaboravite da je kod izrazito prljavih ruku potrebno ribanje svih površina, uključujući prednji i zadnji deo šaka, zglobove između prstiju, nokte i ispod noktiju.

Dobro isperite ruke čistom vodom.

Osušite ruke čistim peškirom ili ubrusima (maramicama) za jednokratnu upotrebu ili fenom za sušenje ruku vazduhom.

Ako je moguće, koristite maramicu ili toalet papir da isključite slavinu bez dodirivanja (naročito u javnim ustanovama).

Antibakterijski sapuni su efikasni, ali nisu mnogo efikasniji u ubijanju bakterija nego običan sapun. Koristeći antibakterijske sapune čak može doći do razvoja bakterija koje su otporne na antimikrobne lekove u budućnosti. U nekim zapadnim zemljama povučeni su iz upotrebe pojedini antibakterijski (na bazi triklosana i triklokarbana) sapuni, pene, gelovi za pranje ruku i tela.

Kako koristiti sredstva na bazi alkohola za dezinfekciju ruku?

Sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola ne zahtevaju vodu i prihvatljiva su kao alternativa kada sapun i voda nisu dostupni. Ako koristite sredstvo za dezinfekciju ruku, proverite da li proizvod sadrži najmanje 60 procenata alkohola i pratite ove jednostavne korake:

Nanesite dovoljno proizvoda na dlan da u potpunosti nakvasite ruke.

Trljajte ruke dok sredstvom ne pokrijete sve površine ruku da ne budu suve.Antimikrobne maramice ili vlažne maramica su još jedna efikasana opcija. Opet, tražite proizvode koji sadrže visok procenat alkohola. Ako su vam ruke vidno prljave, ipak ih oprerite sapunom i vodom.

Deca treba često da peru ruke

Pomažite deci da ostanu zdrava podstičući ih da pravilno i često peru ruke. Perite ruke zajedno sa svojim detetom i pokažete mu kako se to pravilno radi. Da biste sprečili decu da žure pri pranju ruku, naučite ih da to treba da traje dok otpevaju neku pemicu ili da izbroje do 25 ili do trideset (polako). Ako vaše dete ne može da dohvati do lavaboa i do slavine, nabavite stabilnu stoličicu ili ga pridržavajte na stolici dok pere ruke.

Sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola dobra su i za decu i za adolescente, naročito kada sapun i voda nisu dostupni. Međutim, nadgledajte decu dok takva sredstva koriste pošto to nije za crvene ruke, posekotine. Podsetite svoje dete da sredstvo za dezinfekciju treba da se potpuno osuši pre nego što dodiruju hranu, usta, nos ili oči. Čuvajte posude ili bočice sa sredstvima na bazi alkohola dalje od domašaja male dece da ne bi nakvasila oči ili da ne bi popila sredtvo,

Higijena ruku je posebno važna za decu koja stalno ili povremeno borave u većim grupama (vrtić, škola, žurke, rođendani…). Mala deca koja borave u grupama van kuće u većem su riziku od respiratornih i gastrointestinalnih oboljenja, koja se lako mogu proširiti i na članove porodice i druge osobe pri kontaktima.

Budite sigurni da li se i u dečjim ustanovama promoviše često pranje ruku ili upotreba sredstava na bazi alkohola za dezinfekciju ruku. Proverite da li deca u tim ustanovama nekoliko puta peru ruke tokom dana, a ne samo pre jela. Potrebno je da se lavaboi i toaleti, ali i dozeri za sredstva za pranje – redovno čiste i peru.

Jednostavan način da ostanemo zdravi

Pranje ruku ne uzima mnogo vremena i truda, ali nudi velike nagrade u smislu sprečavanja bolesti. Usvajanje ove jednostavne navike može igrati važnu ulogu u zaštiti vašeg zdravlja.