Velika greška kod sušenja kose koju bi trebalo da izbegavate

Sušenje kose jedna je od onih uobičajenih, svakodnevnih aktivnosti kojima se bavimo skoro ceo život pa često nismo previše svesni kako tačno to radimo. Međutim, stručnjaci ukazuju na činjenicu da mnogi, upravo zbog rutine, često čine veliku grešku, što rezultira suvom i oštećenom kosom. To je problem koji frizeri često primećuju kod svojih klijenata.

“Jedna od mojih klijentkinja s divnom, čvrstom kosom dužine do ramena sve vreme ima problem s kosom na prednjem delu koja je oštećena i lomljiva. To mi nije imalo smisla jer joj cela kosa raste jako zdravo, ali prednji delovi neprestano se lome”, objašnjava jedan frizer za Glamour i dodaje da je ista klijentkinja došla u salon i tražila veliku, okruglu četku za stilizovanje.

“Rekla je kako joj četka traje 4-5 meseci pre nego mora da je zameni novom. To mi je bilo jako čudno, s obzirom na to da moje traju i po 20 godina, a koristim je profesionalno svaki dan. Zamolio sam je da donese svoju staru četku kako bih je video. Video sam da je velika četka postala četka srednje veličine jer su se krute najlonske dlake otopile na pola dužine. Fen za kosu bio je previše vruć i četka je počela da se topi. Ako se to događa s četkom, zamislite šta takva temperatura radi vašoj kosi”, objasnio je.

Stručnjaci ističu da je jedna uobičajena greška koju svi pravimo preterano vrela temperatura fena za kosu, previše bliski kontakt s kosom i predugo zadržavanje fena na kosi. Ova praksa posebno šteti blajhanoj kosi, a direktno prislanjanje fena na kosu uzrokuje prekomerno isušivanje i oštećenje kose.

Prema preporukama frizera, rešenje leži u odbacivanju nastavka za sušenje, održavanju veće udaljenosti između kose i fena i izbegavanju toplotnih metoda stilizovanja poput fena, pegle ili figara. Umesto toga, preporučuje se sušenje kose na prirodan način, na vazduhu, prenosi Diva.

