Vreme je za sandale: Evo kako da vam pete ovog leta budu meke poput svile

Polako stiže leto, i skoro svi jedva čekaju da obuju svoje omiljene otvorene sandale ili papuče. Oni koji imaju problema sa zadebljalom kožom na petama i ispucalim stopalima moraće najpre da se posvete pravilnoj i dubinskoj nezi kako bi kožu pripremili za lepo vreme.

Kupka za stopala je osnova svakog dobrog pedikira za omekšavanje kože i noktiju. Napunite posudu toplom vodom, dodajte eterično ulje lavande i krupnu so. Možete dodati i malo sirćeta da sprečite gljivice. Potopite noge oko 20 minuta. Zatim masirajte stopala do gležnjeva grubim pilingom da biste uklonili mrtve ćelije. Ako to nije dovoljno, temeljno uklonite tvrdu i zadebljanu kožu vrlo nežnom turpijom za pete.

Skratite nokte da biste pratili prirodan oblik noktiju. Uklonite kožu, najbolje pomoću gurača za kožu da biste je gurnuli nazad ka koži. Na kraju je lakiranje.

Posegnite za omiljenom nijansom laka, a prilikom lakiranja najbolje je da koristite separator za prste kako biste prste držali odvojeno. Prvo nanesite bazni sloj, pa počnite sa bojom, a najbolje je naneti dva tanja sloja laka nego jedan deblji. Kada se osuši, nanesite završni premaz za bolji sjaj.

Da bi vaše pete uvek bile mekane bez potrebe da ih stalno držite u slanoj vodi, napravite mešavinu glicerola i alkohola u odnosu 50:50 i utrljajte je na pete ujutru i uveče posle tuširanja, dok je koža još uvek vlažna.

