Zbog čega slabi naš imunološki sistem?

Zbog pandemije koronavirusa u celom svetu su uvođene mere zaštite kako bi se sačuvalo stanovništvo od koronavirusa. Ono što svako od nas pojedinačno radi takođe je od velikog značaja, naročito kada je u pitanju odbrambeni sistem.

Zdrava, uravnotežena i adekvatna ishrana igra ključnu ulogu u održavanju jakog imunološkog sistema.

Konsumiranje samo određene vrste hrane i dijete mogu da budu najgore stvari koje trenutno možete sebi da učinite.

Uravnotežena ishrana bogata vitaminima i mineralima od velikog je značaja za jak imunološki sistem. Osim toga, presudno je pripremati hranu kod kuće, a od namirnica bi trebalo uzimati više sezonskog voća i povrća.

Kako imunološki sistem ne bi bio narušen, potrebno je obratiti pažnju na greške koje pravimo prilikom unosa hrane.

Preskačete doručak

Da biste zadovoljili svoje dnevne potrebe za energijom i proteinima, ne bi trebalo da preskačete doručak, kao ni užine između obroka.

Preskakanje doručka, najvažnijeg obroka, može povećati količinu drugih obroka, što dovodi do neravnoteže šećera u krvi. Otpornost vašeg tela takođe opada kada ste gladni.

Izbegavate zdrave grickalice

Između glavnih obroka obavezno jedite laganije obroke kako biste održali ravnotežu šećera u krvi, kontrolisali apetit i zadovoljili dnevne prehrambene potrebe.

Voće, jogurt, kefir, orašasti plodovi poput badema, oraha ili lešnika mogu pomoći u povećanju otpornosti tela obezbeđujući ravnotežu proteina, vitamina, minerala i vlakana.

Jedete istu hranu

Konzumiranjem adekvatnih količina i kombinovanjem različitih vrsta hrane povećavamo otpornost organizma.

Kako je udeo proteina, vitamina i minerala u svakoj hrani različit, potrebno je obezbedit u obrocima dovoljnu količinu belančevina, gvožđa i cinka iz izvora kao što su meso, piletina, riba i jaja, žitarice i mahunarke sa visokim udelom vlakana i vitamina B, voće i povrće sa visokim udelom antioksidanata i uljane semenke poput oraha, lešnika, badema koji su sjajni izvori omega-3 i omega-6 masnih kiselina

Ne pijete dovoljno vode

Konzumiranje dovoljne količine vode bitno je za probavu, apsorpciju hranjivih sastojaka, uklanjanje štetnih materija iz organizma i ostale metaboličke procese. Naše telo zapravo treba 30 mililitara vode po kilogramu naše mase.

Zatvor, koji se u crevima može razviti kao rezultat neadekvatnog unosa vode, može negativno da utiče na zdravlje creva, što direktno utiče na imunološki sistem. Zbog toga bi vodu trebalo piti svakodnevno, ravnomerno raspoređeno u skladu sa potrebama pojedinca.

Preterujete sa kiselim proizvodima

Probiotici poput jogurta, kefira i domaćih kiselih krastavaca vrlo su korisni za crevnu floru, što pomaže jačanju otpornosti našeg tela. Međutim, preterivanje sa krastavcima i konzumiranje prevelike količine u nadi da će uništiti virus prouzrokovaće štetu našem organizmu.

Treba imati na umu da količina soli u kiselim proizvodima šteti sluznici želuca. Konzumiranje takve hrane u većim količinama može dovesti do zdravstvenih problema kod ljudi sa hroničnim bolestima poput hipertenzije i bolesti srca i oslabiti imunološki sistem.

Jedete slatkiše svakog dana

Konzumiranje prostih ugljikohidrata koji ne sadrže vlakna, poput kolača, bombona i peciva narušava ravnotežu šećera u krvi. Pružaju osećaj sitosti, ali na kratko, i navode nas da jedemo više u sledećem obroku i rizikujemo da dobijemo na kilaži zbog visoko kalorične hrane.

Ne unosite dovoljno proteina

Protein je važan za borbu protiv virusnih i bakterijskih infekcija. Nizak unos proteina može prouzrokovati slabljenje imunološkog sistema, a previše unošenje proteina može dovesti do problema sa bubrezima, poput stvaranja bubrežnih kamenaca.

Premalo ili previše vitamina C

Vitamin C igra važnu ulogu u zaštiti tela od infekcija. Kako se vitamin C ne može deponovati u organizmu, redovno konzumirajte agrume, zelje, papriku, kivi i paradajz.

Međutim, upotreba dodataka vitamina C bez lekarskog nadzora takođe može naštetiti i prouzrokovati bubrežni kamenac. Pokušajte da uzimate vitamin C iz hrane, umesto da se oslanjate na neke druge njegove izvore.

Konsumiranje sirove hrane

Postoje određene namirnice koje se ne bi smele prekuvati ili konzumirati sirove. Da bi bakterije bile uništene meso se mora skuvati i to je vrlo važno da se dobro skuva, jer ono može imati bakterije kao što su Escherichia coli i Salmonela.

Slično tome, konzumiranje dobro kuhanih ili prženih jaja ne samo da nam omogućava vitamine i proteine, već i sprečava stvaranje bakterija.

(Dailysabah.com)