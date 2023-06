Nervozni ste? Evo kako da se smirite za samo jedan minut!

Brz tempo života utiče na to da se bar par puta dnevno iznervirate i to oko banalnih stvari – autobusa koji kasni, gužve u saobraćaju, nepristojne kasirke. Da ne pričamo o finansijskim ili poslovnim problemima. Nekoga to brzo prođe, ali neki ljudi ostaju dugo iživcirani. Kada vam se desi neka stresna situacija, uradite nešto što je lako kao i disanje.

Zato što to i jeste disanje. Caka je da dubokim udahom oterate negativne vibracije i razbistrite glavu. Zvuči prosto, a to i jeste, što ne znači da ne deluje. Probajte, pa ćete se uveriti i sami.

Probajte da udišete i izdišete duboko na nos. Tako pročišćavate, zagrevate i vlažite vazduh. Najbolje je da legnete i namestite se u udobnu poziciju. Polako opuštajte mišiće nogu, kukova, stomaka, grudi, ruku i vrata.

Zatim usredsredite pažnju na svoje disanje i opuštanje. Kada se opustite, udahnite, dopuštajući da vam se stomak podigne. Onda polako izdahnite i dopustite da vam se stomak uvuče. Napravite otprilike 10 dubokih udisaja.

Primenjujte ovu vežbu dva puta dnevno tokom nedelju dana. Posle toga je upotrebite svaki put kad osetite da vam je potrebna. Disanje na ovaj način pomaže vam da se bolje fokusirate i pročistite svoj um i svoje telo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.