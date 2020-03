Ako idete na spavanje u isto vreme, možete sebi produžiti život

Novo istraživanje pokazuje da osobe starije od 45 godina koje nemaju određen raspored spavanja su u većem riziku od kardiovaskularnih bolesti.

Rezultati objavljeni u “Jorunal of the American College of Cardiology” otkrili su da uz fizičku aktivnost i zdravu ishranu, odlazak na spavanje u isto vreme sprečava razvoj raznih bolesti, prenosi Dejli Mejl.

Istraživači su pet godina posmatrali skoro 2000 muškaraca i žena starosti od 45 do 84 godine.

U istraživanje su bili uključeni belci – 38 odsto, Afroamerikanci – 28 odsto, latino – 22 odsto i Kinezi – 12 odsto.

Na ruci su imali uređaj koji je pratio njihov ritam spavanja, kako bi naučnici mogli da analiziraju podatke.

Tokom pet godina njih 111 je preminulo od raznih srčanih oboljenja. Među njima su oni koji nisu imali ni dobar, ni stalan ritam spavanja.

„Nadamo se da će ovo naše istraživanje podići svest o tome koliko je bitno dobro i kvalitetno spavati zbog svog zdravlja“, rekao je dr Tjanji Huag.

Još jedna bitna činjenica je da ritam spavanja različito utiče na rasu ljudi.Istraživanje je pokazalo da Afroamerikanci više pate od srčanih bolesti prouzrokovanih lošim snom od belaca.

Prethodna istraživanja pokazala su da loš ritam spavanja menja nivo šećera u krvi, povećava holesterol i usporava metabolizam.