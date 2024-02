Ako imate dijabetes, evo kad vam se javljaju prvi simptomi. Budite oprezni!

Decenijama u svetu ne jenjava još jedna epidemija koja je jednako opasna kao i druge, a to je pojava dijabetesa. Danas u Srbiji ima oko 710.000 dijabetičara, dok u Americi oko 11 posto stanovništva ima dijabetes, a kod većine njih to stanje ostane nedijagnostifikovano. Koliko je ta situacija opasna, već svi znamo.

Evo kada ćete početi da osećate simptome

Tip 1 se obično dijagnostifikuje u mladosti i brzo se razvija sa primetnim simptomima koji se javljaju tokom dve nedelje. Dijabetes tip 2 je pod direktnim uticajem životnog stila i ishrane. Simptomi se mogu razvijati dugo i lako mogu proći neprimećeni.

„Ponekad je potrebno nekoliko godina da se simptomi razviju i teško ih je primetiti, a neki neće primetiti nijedan. Obično se razvija u odraslom dobu, mada se čini da ga ima sve više dece i mladih osoba“, stoji na stranicama Centra za prevenciju bolesti.

Čak i blagi oblik može biti veoma opasan

„Visok šećer u krvi može proći nezapaženo i bez nekih jasnih simptoma, čak i samo mali porast šećera u krvi može ošteti nerve, bubrege i mrežnjaču oka. Što duže ostajete bez pomoći, to veća šteta može nastati“, navodi se na stranicama klinike Klivlend.

Nekoliko simptoma se rano javljaju i na njih treba pripaziti.

Često mokrenje

Dijabetes će se često manifestovati i tako što ćete morate u toalet mnogo češće nego inače i verovatno se budite usred noći nekoliko puta. To je posledica je to povišenja šećera u tijelu kojega se ono pokušava riješiti putem mokrenja. Urin može biti mutan i imati miris voća, piše Ordinacija.hr.

Povećana žeđ

Često mokrenje će uzrokovati osećaj dehidracije, još jednog ranog simptoma dijabetesa, a pacijenti često želju gase voćnim sokovima ili čokoladnim mlekom, što je najgori izbor za dijabetes. Takvi napici će organizam napuniti šećerom i samo pogoršati problem. Ako pijete više nego obično tečnosti i nikada vam nije dosta, to je dobar razlog da posetite lekara.

Povećan osećaj gladi ili gubitak kilograma

Dijabetes može istovremeno povećati razinu glukoze u tijelu, ali i blokirati stanice koje ju trebaju koristiti kao energiju. Možete dakle osjećati stalnu glad jer su mišići ostali zakinuti za energiju i tijelo može sagorijevati pohranjeno masno tikvo za energiju, zbog čega ćete gubiti kilograme bez da se trudite.

Trnci u rukama i nogama

Komplikacije mogu nastati mnogo pre nego što vi shvatite da imate dijabetes, a jedna od njih je oštećenje nerava što može izazvati utrnulost ili trnce u nogama a to se stanje naziva dijabetička neuropatija. Iako može „napasti“ bilo gde, istraživanja otkrivaju kako kod 50 posto pacijenata šteta nastaje upravo na nogama i stopalima. Možete osećati trnce, peckanje ili utrnulost, kao i jaču osetljivost na temperaturu vazduha, a mogu se javiti i grčevi.

Zamućen vid

Ako ste primetili ovaj simptom, koji se naziva dijabetička retinopatija, trebalo bi da porazgovarate s lekarom. Kako dijabetes može uzrokovati propusnost krvnih sudova u mrežnjači, to može da dovede do ovog simptoma. Prema pisanju klinike Johns Hopkins, to je vodeći uzrok slepila kod odraslih Amerikanaca.

Upale bešike i gljivična oboljenja

Visok nivo šećera u urinu i vagini mogu postati plodno tlo za množenje bakterija i gljivica koje izazivaju infekcije. Prema istraživanjima, osobe koje pate od dijabetesa tip 2 imaju veće šanse da će oboleti i od infekcija mokraćnog kanala i da će se one često ponavljati.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.