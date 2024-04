Ako imate visok krvni pritisak izbacite što pre ove namirnice iz ishrane!

Saznajte koja hrana koja podiže pritisak i šta treba da izbacite iz jelovnika da biste se rešili hipertenzije.

Hipertenzija, ili kako je popularno zovu „tihi ubica“ je ozbiljno stanje koje povećava rizik od srčanog, moždanog udara i drugih teških bolesti. Zbog toga što nema posebno izražene simptome, visok pritisak vrlo često prolazi nezapaženo, osim ako ga na merite redovno (saznajte i na kojoj ruci je pravilno da se meri). Ipak, kod nekih ljudi se javljaju znakovi kao što su glavobolja, krvarenje iz nosa ili otežano disanje.

Da biste smanjili pritisak, dovoljno je da napravite male promene u uobičajenom načinu života. To uključuje uravnoteženu ishranu, vežbanje, smanjenje alkohola i prestanak pušenja. I postoji jedna namirnica koju definitivno treba isključiti ako imate problema sa hipertenzijom, a to je so.

Prekomerni unos soli može da povisi krvni pritisak i poveća rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, a takođe može da izazove i zadržavanje tečnosti. Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije ne preporučuje više od 6 grama soli dnevno, što je otprilike jedna kašičica.

Stručnjaci su naveli i koje namirnice je poželjno izbegavati, jer sadrže dosta soli i njihovom redovnom konzumacijom (a posebno ako ih jedete istovremeno) možete da premašite preporučenu dnevnu dozu.

Lista hrane koja podiže pritisak:

inćuni;

slanina;

sir;

šunka;

masline;

kiseli krastavci;

škampi;

salama;

slani i pečeni kikiriki;

usoljena riba;

dimljeno meso i riba;

sojin sos;

kocke bujona.

