Ako osećate ove simptome, možda imate problema sa srcem, tvrdi kardiolog

Nije potrebno previše naglašavati da je veoma važno voditi računa o zdravlju srca. Međutim, koliko god bili oprezni, ponekad to nije slučaj i važno je znati prepoznati znakove koji ukazuju da nešto nije u redu. Kardiolog, dr Šajam Kolvekar, izdvojio je nekoliko opštih znakova da imate srčanih problema, nakon čega bi trebalo da potražite medicinsku pomoć.

Kao prvi simptom srčanih problema, dr Kolvekar ističe bol ili nelagodnost u grudima. „Ovo se često opisuje kao pritisak ili bol u grudima. Može da traje nekoliko minuta ili dođe i prođe“, objašnjava on. Pored bola u grudima, ako osećate nedostatak vazduha ili otežano disanje, ovo takođe može biti znak problema. Problemi sa disanjem mogu ili ne moraju biti povezani sa nelagodnošću ili bolom u grudima.

Bol se može pojaviti u drugim delovima tela, a ne samo u predelu grudnog koša.

Među ostalim znacima koji ukazuju na probleme sa srcem, kardiolog ističe umor. To znači neobjašnjiv umor ili slabost koja se ne oslobađa mirovanjem. Takođe, bol ne mora da se oseća isključivo u predelu grudnog koša, tvrdi dr Kolvekar. „Bol se takođe može pojaviti u drugim delovima gornjeg dela tela. To može uključivati nelagodnost u rukama, leđima, vratu, vilici ili stomaku“, objašnjava on.

Verovatno ćete i sami pomisliti da nešto nije u redu ako osetite da vam srce kuca nepravilno. Ako osetite ubrzan rad srca, lupanje srca ili nepravilan rad srca koji nije uzrokovan intenzivnom fizičkom aktivnošću ili sličnim delovanjem koje bi to izazvalo, možda imate medicinski problem.

Kao poslednja dva znaka da nešto nije u redu sa srcem, lekar ističe mučninu ili vrtoglavicu i oticanje nogu, članaka i stopala. Česta mučnina ili vrtoglavica, koja su praćena hladnim znojem, često mogu ukazivati na probleme sa srcem, ističe on. On dodaje da ako imate problema sa otokom u nogama, gležnjevima i stopalima, to može biti znak srčane insuficijencije, a otok nastaje zato što srce ne pumpa krv efikasno, piše Express.uk, a prenosi Index.

