Ako osetite ovo nakon obroka, možda vam je potreban lekar

Preventivna mera je najvažnija za održavanje zdravlja pa nikada nije dobro ignorisati pitanja o zdravlju na koja nemate odgovor. Lekari će uvek istaći da je najbolja stvar za pojedinca ali i zdravstveni sistem upravo preventivno delovati kada su u pitanju zdravstveni problemi.

Ako imate neke od problema koje donosimo u nastavku teksta, nemojte čekati nego potražite pomoć lekara.

Proliv

Proliv nakon obroka može biti i simptom trovanja hranom. „Povraćanje ili proliv nisu uvek tako loše stvari, a posebno kada telo pokušava da se tim putem reši uljeza pre nego se apsorbuju u telu, kao što su toksini, bakterije i ostale stvari koje u organizam unosite“, navodi lekar.

Mučnina

Mučnina nakon obroka može biti simptom sindroma iritabilnog kolona. Sindrom iritabilnog creva hronično je stanje u probavnom traktu koje karakterišu bolovi u stomaku i poremećaji u ritmu stolice, posebno izraženi u periodima stresa. Sindrom iritabilnog creva često prati intolerancija na određenu hranu pa se i alergija smatra jednim od mogućih uzroka. Ako je bolest u aktivnoj fazi i u crevima je skladištena stolica, onda se osećaj mučnine može pogoršati jer, kako kaže dr. Li – ono što ne ide dole, vratiće se gore!

Vrtoglavica

Ako osećate vrtoglavicu ili izmaglicu u glavi nakon obroka, to može biti simptom postprandijalne hipotenzije, stanja koje se javlja kada dođe do snižavanja pritiska nakon obroka.

„Kod nekih osoba srce i krvni sudovi ne odgovaraju kako bi trebalo i upravo to uzrokuje snižavanje krvnog pritiska svuda, samo ne u probavnom sistemu. Iznenadan pad vrednosti krvnog pritiska se obično najavi vrtoglavicom ili izmaglicom u glavi. Ova vrsta hipertenzije može uzorkovati gubitak svesti ili pad. Može da podstakne i bol u grudima poznatu kao angina, poremećaj vida ili uzrokovati mučninu. Čak je prijavljeno da može doći do malih udara, ishemijskih napada.

Bol u stomaku

Bol u stomaku nakon obroka može biti povezan sa stresom. Kada smo pod stresom, hormoni i neurotransmiteri se otpuštaju u organizam, a prema rečima dr. Nine Gupte, to može negativno uticati na pokretljivost creva, ili načina na koje se grče stomak i creva kada pokušavaju da se reše probavljene hrane. Isto tako stres može uticati na balans osetljivih bakterija u crevima, što će uzorkovati neprijatan osećaj. Osobe koje doživljavaju često stres bi trebalo da nauče kako da se s njime nositi i paze na ishranu, pa je važno izbaciti namirnice koje loše deluju na probavu, poput veštačkih zaslađivača koja će staviti dodatan stres na creva jer se teško vare. Na cigarete i kofein bi takođe trebalo zaboraviti.

Gastritis

Sve češća bolest današnjice je gastritis. Najkraće rečeno gastritis je upala želudačne sluzokože. On može voditi do ozbiljnih zdravstvenih stanja poput razvoja raka, upozoravaju lekari. Ako se ne leči može smanjiti kvalitet života. Isto tako može doći do razvoja Barrettovog jednjaka, a u pitanju je promena koja se događa u jednaku nakon što je godinama izložen kiselini iz želuca. Stres kao faktor rizika za razvoj gastritisa je takođe sve prisutniji, ali isto tako moramo napomenuti i preteranu konzumaciju alkohola, nezdravu hranu, brzu ishranu.

