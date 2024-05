Ako želite dobro zdravlje creva, dodajte kafi ovaj sastojak, savetuje gastroenterolog

Postoji jedna stvar oko koje je slavni gastroenterolog dr Vil Bulsievic strastven, osim mikrobioma creva, a to je kafa. U stvari, dr Bulsievic kaže da je to jedno od njegova dva omiljena pića za zdravlje varenja u kojima svakodnevno uživa; drugi je kombuča.

Ali on voli da dodaje popularni sastojak u svoju kafu kako bi poboljšao njene zdravstvene prednosti. „Volim da dodam cimet u svoju kafu. To je sastojak koji svako ima u svom ormariću začina“, otkrio je dr Bulsievic za Well and Good. On objašnjava da je kafa bogata polifenolima, biljnim jedinjenjem sa moćnim antioksidativnim svojstvima koja pomažu u borbi protiv upala i štite od hroničnih bolesti i raka.

„Polifenoli su takođe prebiotici, što znači da mogu da oblikuju mikrobiom“, kaže dr Bulsievič. Dakle, dodavanje prstohvata cimeta, još jednog polifenola, ovom napitku prepunom antioksidansa može pomoći da se dodatno poveća antioksidans u našoj jutarnjoj kafi.

Jedna kašičica cimeta sadrži više od jednog grama vlakana

Dr. Bulsievic tvrdi da je šoljica kafe dobar izvor vlakana koja podržavaju creva. „Kafa zapravo sadrži dve vrste vlakana: rastvorljiva i prebiotička vlakna“, objasnio je on. Rastvorljiva vlakna se smatraju prebioticima, odnosno vlaknima koja hrane dobre crevne bakterije. Cimet je iznenađujući izvor vlakana. Čak i samo jedna kašičica cimeta sadrži više od jednog grama vlakana.

Međutim, doslednost je ključna kada je u pitanju zdravlje creva, kaže dr Bulsievic. Konstantan unos vlakana i biljne hrane, pijenje puno vode, vežbanje itd. umnogome doprinose održavanju zdravlja creva. Iako kafa sa cimetom ne bi trebalo da zameni drugu hranu bogatu vlaknima u našoj ishrani, gastroenterolog navodi da njena redovna konzumacija ima svoje prednosti za zdravlje creva.

„Dakle, možete li dobiti više koristi za zdravlje creva od salate? Naravno. Ali pošto većina ljudi pije kafu svaki dan, ona počinje da ima sve pozitivniji efekat na mikrobiom našeg creva“, ističe gastroenterolog.

Osim toga, ako ne volimo da pijemo crnu kafu, dodavanje cimeta je odličan način da napitak učinimo ukusnijim i istovremeno poboljšamo varenje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.