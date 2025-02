Baka Lidija ima 90 godina, a nikada u životu nije popila lek: Tvrdi da su ove 4 biljke jače od svakog vitamina

Ako želite dugovečan život poslušajte savete Ruskinje Lidije Nestorovne Surine, koja ima 90 godina i nikada u životu nije popila nijedan lek.

Ova baka rođena je 1931. godine na jugozapadnim obroncima Sibira i u svojim knjigama je iznela mnogobrojne savete tvrdeći da nikada nije popila nijedan lek, te da se ljudi više razboljevaju jer jedu mnogo hrane koja se uvozi.

Baka Lidija tvrdi da su glog, kamilica, neven i beli luk bolji za očuvanje zdravlja i prevenciju virusa od svakog sintetičkog vitamina.

Ona je godinama razvijala svoju filozofiju o odnosu čoveka i prirode, a zajedno sa svojim mužem Viktorom objavila je nekoliko dela u kojima se može naći pregršt zlatnih saveta o lekovitom bilju, ishrani i opštem zdravlju.

– Volela bih kada bi mlade generacije shvatile vrednost biljaka koje nam rastu pod nogama. Svaki dan jedite glog, neven, kamilicu i beli luk. To će vam više pomoći nego bilo koji sintetički vitamin ili doktor. Pijte čaj od kore vrbe i unećete gotovo sve vitamine, a umesto obične soli koristite morsku so i nerafinisana biljna ulja – samo su neki od njenih mnogobrojnih saveta ove ruske fitoterapeutkinje.

Lidija smatra da je ishrana savremenog čoveka puna “đubreta”. Kako ona tvrdi, industrijska hrana sadrži aspartam, koji se smatra najopasnijim zaslađivačem modernog doba i koristi se u oko šest hiljada prehrambenih proizvoda.

U svojim knjigama dala je brojne savete iznoseći tvrdnju da se danas više razboljevamo, jer jedemo mnogo uvozne hrane, prenosi portal najzena.rs.

Osam zlatnih saveta za zdrav život:

1. Danas se više razboljevamo, jer jedemo puno uvozne hrane. U redu je jesti uvoznu hranu, ali maksimalno 10 posto od ukupno unesene hrane u naš organizam. Kada jedete puno hrane koja nije iz vašeg podneblja, onda se nećete moći prilagoditi uslovima mesta u kojem živite.

To je osnovni zakon prirode. Razumete li me? Od te hrane možete samo da se razbolite! Ivan Grozni je još 1580. godine rekao: “Ako želite da osvojite neku zemlju, dajte im tuđe proizvode!” E to mi danas sebi radimo!

2. Najveći deo hrane koju danas svakodnevno jedemo je smeće: gazirana pića, žvake… U njima je glavni sastojak aspartam (zaslađivač) koji je 200 puta slađi od šećera. Što više piješ taj sok, više ti se pije i više ti se kupuje. A zemlja koja je proizvela ovo smeće se bogati.

Komplikacije koje donosi aspartam: smanjuje inteligenciju, uzrokuje glavobolju, mučninu, depresiju, bol u stomaku, mutan vid, uzbuđenje, nestabilan hod, oštećenje zglobova, debljinu itd. Zapitajte se šta dajete svom detetu kada mu dozvolite da popije čašu gaziranog soka – „bez šećera“!

Aspartam su izmislili Amerikanci kako biste se ‘navukli’ na te proizvode. Što ga više uzimate, to ga više želite, a on je uzrok mnogih komplikacija. Ako majke koriste te proizvode tokom trudnoće, inteligencija deteta će se smanjiti za petnaest posto.

3. Počeli smo da konzumiramo i previše belog hleba, iako dobro znamo da on sadrži mnogo manje hranjivih materija od raži. Znate li kada su naši preci jeli beli hleb? Samo nedeljom i za praznike! Ostalo vreme se jeo hleb od celog zrna. Beli hleb je prazan hleb.

4. Moja preporuka je da se deci u vrtiću mesec dana daje kaša od ovsa s domaćim mlekom, kojom ćemo im pročistiti pluća. Drugog meseca treba da im se daje ovas kuvan na vodi, kojim ćemo im očistiti jetru. A zatim bi još tri nedelje trebalo produžiti sa davanjem ovsa!

5. Otac mi je kao detetu davao piće kojim me je lečio od alergije: tri nedelje sam svaki dan pila pola čaše mleka, u koju bi ukapao 3 kapi joda. Sam Napoleon je vojnicima davao jod, znajući da nedostatak istog razvija demenciju.

Nedostatak joda uzrok je brojnih problema, razdražljivosti, depresije, zaboravnosti, slabe memorije, čestih glavobolja i prehlade, infektivnih bolesti.

6. Šta mačke i psi jedu u proleće? Pirevinu. Neki je jedu, pa posle povraćaju, što znači da se čiste od toksina. Pirevina je najvažnija lekovita biljka. Ona sadrži silicijum, a silicijum zadržava kalcijum, što znači da se štitimo od artritisa, artroze, gastritisa itd.

Uzmite gomilu mlade pirevine i kuvajte 10 minuta. Prospite tu vodu pa pirevinu kuvajte u supi. To je pravi lek za starce. Kalcijum u tabletama ne može pomoći starim ljudima.

7. Oni koji imaju čir obavezno treba da uzimaju 1 list bokvice svaki dan.

8. Svaki dan konzumirajte glog, neven, kamilicu i beli luk. To će vam više pomoći nego bilo koji sintetički vitamin.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com