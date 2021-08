Brzi test otkriva radi li vam srce kako treba

Proverite kakav vam je puls, on je najbolji pokazatelj da li vam srce radi kako treba! Normalne vrednosti nisu isti za žene i muškarce, kao ni za osobe u 20-im ili 60-im godinama.

Puls predstavlja broj otkucaja srca i njegove vrednosti se mogu značajno razlikovati u zavisnosti od fizičkog, emocionalnog stanja osobe, starosti ali i pola.

Puls ili „bilo“ kako ga još nazivaju, nastaje kao rezultat kontrakcija srčanog mišića uzrokujući vibracije u arterijama. Svaka promena brzine pulsa (u mirovanju) ukazuje na neke patološke procese u telu.

Normalni puls

Sveukupno zdravlje srca karakteriše nekoliko impulsnih parametara:

frekvencija – broj otkucaja u određenom vremenskom periodu;

ritam – trajanje intervala između otkucaja (ako su različiti, onda se to naziva „aritmija“);

stopa povećanja ili smanjenja pritiska u arteriji (prebrza ili spora dinamika se smatra odstupanjem od norme);

snaga koja je potrebna mišićima da regulišu normalnu pulsaciju.

Puls od 60-80 otkucaja u minuti smatra se normalnim u stanju potpunog odmora. U nekim slučajevima je dozvoljeno blago povećanje ili smanjenje ove vrednosti (ne više od 10). Ako je indikator 90 ili više, to bi obično trebalo da bude povezano samo sa uzrastom osobe.

Kako da sami izmerite pulsIzračunavanje sopstvenog pulsa je jednostavno i ne zahteva specijalnu opremu, dakle sat na drugoj ruci ili digitalni brojač sekundi – tajmer. Postavite svoju ruku tako da je dlan okrenut na gore. Postavi svoj kažiprst i srednji prst suprotne šake na ručni zglob. Pritiskom prstiju na dole osetićete puls. Izbrojite otkucaje u 10 sekundi, a potom ih pomnožite sa brojem 6. Na taj način ćete dobiti broj otkucaja srca u minuti.

Kod muškaraca

Ako se čovek aktivno bavi sportom, onda se za njega čak 50 otkucaja u minuti u mirovanju može smatrati normalnim. Tokom fizičkog napora, telo se navikava da radi u intenzivnom ritmu, srčani mišić postaje sposoban da pumpa veliku količinu krvi. Shodno tome, u mirnom stanju može da radi sporije, ali ne manje efikasno.

Kod žena

Kod žena je normalan puls otprilike 70 do 90 otkucaja u minuti. Ali ovo zavisi od mnogih faktora, uključujući prisustvo hroničnih bolesti, nivo hormona i starost.

Tokom fizičke aktivnosti

Da biste izračunali svoj maksimalni puls, treba da oduzmete starost od 220. Tako će za 40-godišnju osobu maksimalna vrednost biti 180 otkucaja u minuti. U ovom slučaju, minimalni indikator treba da bude jednak polovini maksimuma (u ovom slučaju – 90).

Sa umerenim opterećenjima, normalni puls ne bi trebalo da bude veći od 70 procenata od maksimalnog (126 otkucaja), kod teških opterećenja – ne više od 85 procenata (153 otkucaja).

Posle jela, puls se obično povećava, i to je potpuno prirodno. Normalno stanje nakon obroka jednako je umerenoj fizičkoj aktivnosti.

Parametri po starosti

Potrebno je uzeti u obzir starost, jer su za svaku grupu ljudi vrednosti normalnog pulsa različite:

u dobi od 1 meseca – od 110 do 170 otkucaja u minuti (u proseku 140 otkucaja u minuti);

mlađi od 1 godine – od 100 do 160 otkucaja u minuti (u proseku 130 otkucaja u minuti);

mlađi od 2 godine – od 95 do 155 otkucaja u minuti (u proseku 125 otkucaja u minuti);

u dobi od 2 do 6 godina – od 85 do 125 otkucaja u minuti (u proseku 105 otkucaja u minuti);

u dobi od 6 do 8 godina – od 75 do 120 otkucaja u minuti (u proseku 97 otkucaja u minuti);

u dobi od 8 do 10 godina – od 70 do 110 otkucaja u minuti (u proseku 90 otkucaja u minuti);

u dobi od 10 do 12 godina – od 60 do 100 otkucaja u minuti (u proseku 80 otkucaja u minuti);

u dobi od 12 do 15 godina – od 60 do 95 otkucaja u minuti (u proseku 75 otkucaja u minuti);

mlađi od 18 godina – od 60 do 93 otkucaja u minuti (u proseku 75 otkucaja u minuti);

u dobi od 18 do 40 godina – od 60 do 90 otkucaja u minuti (u proseku 75 otkucaja u minuti);

u dobi od 40 do 60 godina – od 60 do 90-100 otkucaja u minuti (u proseku 75-80 otkucaja u minuti);

stariji od 60 godina – od 60 do 90 otkucaja u minuti (u proseku 70 otkucaja u minuti).

Ako u mirovanju doživite porast broja otkucaja srca, potražite savet kardiologa.

