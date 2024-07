Budite oprezni: Ovi znakovi raka kože mogu se razviti nakon samo 15 minuta provedenih na suncu

Svetska nezavisna organizacija za istraživanje raka Cancer Research UK podstiče ljude da pripaze na ove rane upozoravajuće znakove raka kože, koji mogu biti posledica samo 15 minuta boravka na suncu i koji se mogu razviti u potencijalno smrtonosan rak u roku od samo četiri nedelje.

„Opekotine od sunca povećavaju vaš rizik za razvoj raka. One su oštećenja kože i reakcija tela koje pokušava da obnovi kožu. To je jasan znak da je DNK u vašoj koži bio oštećen usled prevelike izloženosti UV zračenju. Izgorite li jednom, to ne znači automatski da ćete oboleti od raka kože, ali što više opekotina zaradite tokom života, to je veći rizik da obolite. Zato je važno da nastojite da što više boravite u hladu, naročito u periodu između 11 i 16 sati, da nosite široku odeću, šešir širokog oboda i naočare s UV zaštitom, kao i da nanosite zaštitnu kremu s najmanje faktorom 30 te da je nanosite obilno i redovno je mažete“, poručuju stručnjaci.

Dodaju i da se nemelanomski tumori kože najčešće razvijaju na koži izloženoj suncu, a kako biste mogli da što ranije uočite znakove raka, korisno je da znate kako vaša koža inače izgleda. Tako ćete lakše uočiti eventualne promene, prenosi Jutarnji.hr.

Kako biste pregledali područja kože koja nisu lako dostupna, možete pokušati da držite u ruci malo, kozmetičko ogledalo i da posmatrate odraz kože u drugom ogledalu. Ili možete zamoliti partnera ili prijatelja da vas pregleda.

To je naročito važno ako svakodnevno provodite mnogo vremena na otvorenom bilo zbog posla ili zbog razonode. Možete i snimiti bilo šta što vam se ne čini da je u redu.

Tumori kože mogu izgledati vrlo različito. Mogu biti:

tačkica ili rana;

kvržica;

crvena ili tamna mrlja;

mogu da svrbe, krvare, ili imaju krastu.

Što ranije se otkrije rak kože, lakše ga je lečiti. Stoga je važno da što pre odete kod lekara ako primetite bilo kakvu promenu na koži, upozoravaju lekari.

