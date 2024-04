Da li ste hipohondar: Ovi znaci vas razotkrivaju

Sigurno ste čuli za izraz hipohondrija. U pitanju je stanje čija osnovna odlika jeste strah od bolesti. Iako još uvek nije poznato kako do tog stanja uopšte dolazi, ono što je odlika ljudi koji upadnu u njega jeste da konstantno imaju strah od toga da boluju od neke neizlečive bolesti.

Reč hipohondrija potiče od grčke reči hipohondrijum i označava područje abdomena koje se nelazi u oblasti jetre, konkretno ispod desnog rebarnog luka. Ono što je zajedničko većini hipohondara jeste to da su se žalili na bolove u tom području koji se šire.

Ovo stanje može biti izuzetno opasno, pogotovo ukoliko vam preokupira misli i svakodnevicu. Takođe, ne samo da će učiniti da, razmišljajući o bolestima koje zapravo nemate, postepeno uništite sami sebe i svoju psihu, takođe ćete to stanje prenositi i na ljude oko vas.

Pravi uzroci hipohondrije još uvek nisu ustanovljeni, ali postoji više teorija koje pokušavaju da razjasne uzroke njenog nastanka. Ono što bi svakako trebalo da znate jeste da prepoznate hipohondra, a evo i kako.

Ukoliko svaki put kada osetite bol u grudima pomislite da je to simptom ozbiljne srčane bolesti, a svaka glavobolja vas asocira na moždani udar, vi ste hipohondar. Zapravo, to nije zdrav način razmišljanja, jer se tokom svog života čovek razboljeva nebrojeno mnogo puta, a većina ovih boljki ne dovodi do najgoreg scenarija.

Hipohondar je u stalnom strahu da će u svakom trenutku dobiti neku bolest. Zbog toga ste konstantno uplašeni i preterano oprezni. Vodite računa gde idete, šta radite, a sve samo iz osećaja da ćete se razboleti. Bez obzira na nalaze i tvrdnje lekara, vi i dalje nemate mira i sumnjate da ste bolesni, iako niste dobili nijednu dijagnozu.

Stručna psihološka pomoć

Ako vam sve ovo zvuči poznato i mislite da ste hipohondar, vrlo je važno da potražite stručnu psihološku pomoć. Stalno razmišljanje o bolestima može biti vrlo stresno, a na kraju, zbog slabljenja imuniteta usled anksioznosti, može doći do pojave prave bolesti.

