Doktori upozoravaju: Evo koliko minuta maksimalno možete sedeti na WC šolji, sve pre toga je opasno

Da li ste jedan od onih koji više vremena provode u toaletu sa mobilnim telefonom ili časopisom u ruci? Stručnjaci upozoravaju da dugo sedenje u toaletu može izazvati zdravstvene probleme. Dakle, koliko vremena se preporučuje da provedete u toaletu i zašto?

U savremenom svetu, toalet je postao više od mesta za obavljanje osnovnih potreba. Sa pametnim telefonima i tabletima u rukama, mnogi ljudi tamo provode više vremena nego što je potrebno. Lekari, međutim, upozoravaju da sedenje u toaletu duže od 10 minuta može štetiti zdravlju.

Zašto je dugo sedenje na toaletu problematično?

Gravitacija dok sedite na toaletu povećava pritisak na vene i krvne sudove oko anusa i donjeg rektuma. To može dovesti do proširenja vena i nakupljanja krvi, povećavajući rizik od hemoroida. Pored toga, produženo sedenje može oslabiti mišiće karličnog dna, što može uticati na pravilno funkcionisanje creva.

Preporuke stručnjaka

Stručnjaci savetuju da se u toaletu ne provodi više od 5 do 10 minuta. Da bi izbegli predugo sedenje, oni preporučuju da ne unosite mobilne telefone, časopise ili knjige u kupatilo, jer to produžava vreme sedenja i odvlači pažnju od prirodnog procesa. Takođe je važno izbegavati naprezanje, jer to povećava pritisak i olakšava nastanak hemoroida.

Kako poboljšati varenje i smanjiti vreme na toaletu?

Ishrana: Jedite hranu bogatu vlaknima, kao što su ovas i pasulj, i pijte puno vode (preporučuje se 2,7 do 3,7 litara dnevno), što pomaže da omekša stolicu i olakša pražnjenje creva.

Vežbanje: Redovna fizička aktivnost stimuliše funkciju creva i pomaže kod boljeg varenja.

Obratite pažnju na vreme: Obratite pažnju na vreme provedeno u toaletu. Ako ne uspete da obavite nuždu posle 10 minuta, ustanite, prošetajte okolo i pokušajte ponovo kasnije.

Kada tražiti medicinsku pomoć?

Ako imate problema sa izlučivanjem stolice duže od tri nedelje ili primetite krv u stolici, obratite se svom lekaru. Dugotrajni problemi mogu ukazivati na ozbiljnija zdravstvena stanja, kao što su gastrointestinalni problemi ili čak rak debelog creva. Dok dugo sedenje na toaletu može izgledati bezopasno, to zapravo može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Pridržavajući se preporuka stručnjaka i vodeći računa o zdravlju organa za varenje, možete smanjiti rizik od hemoroida i drugih tegoba. Dakle, sledeći put kada budete želeli da provedete više vremena u toaletu čitajući ili listajući telefon, razmislite o svom zdravlju i ograničite vreme koje sedite.

(citymagazine.si)

