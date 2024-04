Dolazi iznenada i bez upozorenja: Saznajte kako da na vreme uočite signale paničnog poremećaja

Ako patite od čestih napada panike, možda nije ništa ozbiljno. Ali ako se borite s paničnim poremećajem, to je vrlo neprijatna i hronična bolest. Kako se obraniti od toga?

Ako pokušavate da se smirite i brojite do deset, ali vam to i dalje ne pomaže, opametite se. Napad panike tera nas da prestanemo da razmišljamo racionalno i osećamo da nam je život u opasnosti. Napadi panike takođe se mogu manifestovati kao srčani udar, osećaj gušenja ili kolapsa.

Panika dolazi neočekivano

Napadi panike i neobjašnjiva teskoba dolaze iznenada i bez upozorenja. Pacijent koji pati od paničnog poremećaja nikad unapred ne zna kada će se i gde dogoditi napad panike. Nažalost, ne postoji način da se unapred pripremite za napad panike.

Šta uzrokuje panični poremećaj

Uzrok paničnog poremećaja obično je anksioznost. Ima svoje korene u ranom detinjstvu i potrebno je i do deset godina da se manifestuje. Mnogo češće pogađa žene. Oboleli mogu imati od 15 do 25 godina, ali i od 45 do 60 godina. Spoljni uticaji obično su okidač. Dugotrajni stres, preterani rad, traumatični razvod ili velika tuga nakon smrti voljene osobe. Svaka reakcija ima drugačiji intenzitet.

Prateći znakovi napada panike

Fizički simptomi su vrlo neprijatni. Prateći znakovi napada panike su pojačano znojenje, osećaj nesvestice, otežano disanje, lupanje srca, vrtoglavica, trnci u udovima i hladan znoj po celom telu. Dodani su i nemiran um i opterećujuće misli. Čovek se toga uplaši, poludi, umre ili se dogodi nešto tragično i ludo. Samo desetak minuta veoma je iscrpljujuće i fizički i psihički. Za prve napade poziva se hitna pomoć, nakon čega sledi hospitalizacija. Čak i ako se ozbiljne bolesti isključe u većini slučajeva, napadi panike se ponavljaju.

Kako sprečiti paniku

Ako se ne radi o nekom događaju, već se situacija ponavlja, ne odgađajte posetu lekaru. Što pre dobijete stručnu pomoć, bolje će se lečiti vaše stanje. Psihijatar će obično prepisati lekove, a pacijent će redovno odlaziti na kontrole. Lekove je potrebno uzimati čak i kada se osećate relativno dobro. Ponekad je potrebna psihoterapija.

