Evo kada je mokrenje znak za uzbunu: Ako idete u toalet češće od ovoga, odmah se javite lekaru

Kada je u pitanju mokrenje, to pokazuje koliko je naše telo hidrirano. Da li ste se ikada zapitali da li je zdravo češće mokriti i da li je odlazak u kupatilo svakih nekoliko sati loš znak?

Pogledajte šta bi trebalo da vas brine i kada da se obratite lekaru.

Od čega zavisi koliko često mokrimo?

Zdrava osoba može mokriti četiri do deset puta dnevno. Međutim, obično je to šest ili sedam puta. U stvari, sve zavisi od nekoliko faktora:

godine

unos tečnosti

šta pijemo

sve bolesti koje imamo, na primer dijabetes ili infekcije urinarnog trakta

uzimani lekovi

veličine bešike

U ovom trenutku vredi napomenuti i period trudnoće. Za to vreme dame mogu mnogo češće da idu u toalet. Kod trudnica, to je zbog promene tečnosti i pritiska na bešiku od strane rastućeg fetusa. Posle porođaja, češće posete toaletu mogu biti i do osam nedelja. To je zbog viška tečnosti koju je žena možda dobila tokom porođaja i prirodnog odgovora tela da se oslobodi viška vode.

Koje bolesti i lekovi izazivaju češće mokrenje?

Kao što smo spomenuli, postoji nekoliko zdravstvenih stanja koja mogu uticati na to koliko često mokrenje. To uključuje, ali nije ograničeno na, urinarnu inkontinenciju ili zadržavanje mokraće , probleme sa prostatom.

Druga medicinska stanja koja češće utiču na mokrenje uključuju:

Dijabetes

Hipokalcemija ili hiperkalcemija – Ako je nivo kalcijuma u ​​vašem telu poremećen (bilo da je previsok ili prenizak), to može uticati na protok urina u telu.

Anemija srpastih ćelija – Može uticati na funkciju bubrega i nivo urina. Zbog toga ljudi sa ovim stanjem češće koriste toalet.

Infekcija urinarnog trakta (UTI) . Češće je kod žena. Ovo stanje čini da osećamo jak pritisak na bešiku skoro sve vreme . Tokom infekcije možete mokriti češće, ali u manjim količinama. Ova aktivnost može biti povezana i sa pečenjem. Ako sumnjate da imate UTI, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Lekovi koje uzimamo takođe mogu uticati na to koliko često posećujemo toalet. Ljudi sa srčanim problemima, visokim krvnim pritiskom ili lošom funkcijom bubrega često uzimaju lekove koji se nazivaju diuretici. Oni izvlače dodatnu tečnost iz krvi i prenose je do bubrega.

Kada se obratiti za pomoć?

Ako osećate da mokrite prečesto, trebalo bi da se obratite lekaru.

Kada još treba da se obratite svom lekaru za pomoć? Ako piškite premalo ili se vaša bešika ne isprazni u potpunosti (ovo uglavnom pogađa zrele muškarce).

Ostali simptomi u vezi sa mokrenjem koji bi trebalo da vas brinu uključuju:

groznica i bol u leđima

krv u urinu

bela i mutna mokraća,

promenjena boja urina

jak ili neobičan miris urina.

Ako želite da brinete o zdravlju i pravilnom funkcionisanju urinarnog trakta, trebalo bi da sledite ove savete:

jesti hranu bogatu probioticima (uglavnom laktobacilima), kao što su jogurti i kefiri,

koristite tečnosti za intimnu higijenu bez mirisa

nosite labav pamučni donji veš,

izbegavajte nošenje uskih pantalona,

piti dva do četiri litra vode dnevno,

izbegavajte alkohol, kofein, cigarete i sokove.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.