I nizak pritisak – UBIJA!

Svi se plašimo visokog krvnog pritiska, ali šta se dešava sa telom kada pritisak naglo padne

Kardiolog doktor Natalija Gavriljuk je upozorila da simptome niskog krvnog pritiska, a to su: mučnina, vrtoglavica, pospanost i apatija. Hipotenzija je za nekog normalna, a zadruge kobna, piše sajt passion.ru.

Doktorka kaže da morate da prepoznate trenutak kada morate da se javite lekaru, tj. pozovete hitnu pomoć (jer su momenti u pitanju). To je momenat kada aparat za pritisak pokaže 90/60.

Samo ovako se pravilno meri krvni pritisak: Svaki drugi način je pogrešan!

Ako se pacijent oseća normalno, ako je u pitanju mlada i mršava devojka, ovaj pritisak nije zabrinjavajući. Ali u svim drugim slučajevima jeste.

„Ako mlade devojke imaju ovaj pritisak, one su već naučile da žive sa niskim pritiskom bez terapije. Dovoljno je samo da popiju kafu ili da pojedu „nešto malo jače“ i stanje će im se popraviti,“ kaže ova doktorka.

Ali dešavaju se i drugačije situacije:

„Postoji situacija kada osoba doživi pad krvnog pritiska odjednom i naglo. To se dešava u kombinaciji sa hladnim znojem, bolovima u grudima, otežanim disanjem i tahikardijom (visok puls). Može doći i do gubitka svesti. Tada i tu moramo da ispitati mogućnost da je reč o infarktu miokarda, plućnoj emboliji, moždanom udaru i td. Takva osoba se mora hitno prebaciti u bolnicu. Što brže to bolje,“ kaže Gavriljuk

Do ovakvog stanja može dovesti i uzimanje tableta za pritisak na svoju ruku ili pojačane doze lekova za sniženje pritiska. To se dešava pacijentima koji dugo pate od hipertenzije i pokušavaju da visok pritisak regulišu sami lekovima za pritisak. Ponekad osoba zaboravi koliko je lekova popila ili da li je uopšte pila lekove, pa uzme duplu dozu. Ovakvo ponašanje može biti kobno.

„Hipotenzija izazvana lekovima je prilično opasna. Dešavalo se da su čak takvi pacijenti završavali na interzivnoj nezi. Ako je pad pritiska uzrokovan prevelikom dozom antihipertenzivnih lekova, osoba mora hitno da se hospitalizuje,“ kaže doktorka.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.