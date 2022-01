Jedna promena na koži ukazuje da bi bilo dobro proveriti zdravlje bubrega

Možda jako pazite na negu kože zimi, ali bez obzira na redovno mazanje kremama, možda vam se čini da ne radite dobar posao.

Ponekad razlog za probleme s kožom ne mora biti nedostatak nege već malo ozbiljniji problem. Kako bolesti bubrega u ranoj fazi ne moraju da daje jasne simptome, posledice mogu biti kasna dijagnoza i otežano lečenje.

Evo koje to stvari vaša koža otkriva o bolesti bubrega,

Suva koža koja svrbi može biti prvi simptom bolesti bubrega

Bolesti bubrega se mogu razviti bez pojave simptoma ili se javiti mogu vrlo blagi simptomi. Iz tog se razloga stanje koje bi odmah moglo da se leči može pretvoriti u ozbiljnija stanja poput hronične bolesti bubrega ili zadnji stadiji zloćudne bolesti bubrega. Iako bolest bubrega nije tako lako otkriti u ranoj fazi, postoje neki signali koje bi trebalo pratiti. Posao bubrega je i održavanje pravilnog nivoa minerala u krvi, a kada to ne može da obavi kako treba, rezultat može biti suva koža koja svrbi.

Upravo je to čest simptom (pruritus) kod uznapredovale hronične bolesti bubrega, a doživeće ih oko 50 posto pacijenta. Stanje će se pogoršati i kako se bolest bubrega pogoršava. Studija od pre 10 godina objavljena u magazinu Clinical Journal of the American Society of Nephrology, naučnici su pratili 103 pacijenta koje je mučio pruritus i koji su bili na dijalizi.

U upitniku su učesnici upitani koliko često ih muči svrab i suvoća kože, a odgovori su u 84 posto slučajeva bili – svakodnevno u trajanju od godine dana. Osim svraba, Mayo klinika dodaje da osobe koje imaju hroničnu bolest bubrega mogu iskusiti i mučninu, povraćanje, gubitak apetita ili umor. Svakako kontaktirajte lekara ukoliko primećujete spomenute promene.

Istraživanje su pokazala da svrab može da utiče i na psihu pacijenta

Bilo da su vaši simptomi blagi ili veliki, svrab kože može imati veliki uticaj na kvalitet života, a 2019. godine su objavljeni rezultati studije u magazinu American Society of Nephrology, koja je posmatrala 3.790 pacijenata s hroničnom bolesti bubrega koji su odgovarali na upitnik: koliko često su u protekle dve nedelje imali problema s kožom.

Odgovori su pokazali da 24 posto pacijenta je prijavilo umerene do teške probleme sa svrabom kože, ali su i dodali da pacijenti s tim problemom pate i od psihičkih problema, za razliku od onih koji nisu imali probleme s kožom.

Jedan od velikih ciljeva kod kontrole hroničnih bolesti je smirivanje simptoma, a to je moguće samo onda kada znamo koliko oni zbog njih pate, objasnio je dr. Nidhi Sukul, autor studije, a prenosi Ordinacija.hr.

„Ovo istraživanje daje uvid u to koliko je važno pitati pacijente s hroničnim bolestima bubrega jesu li i u kojoj meri pod uticajem problema s kožom“, zaključuje.

Postoje i drugi razlozi zašto možete da imate problema s kožom

Iako svrab i suva koža mogu biti povezani s bubrezima, razlog može biti i neko drugo stanje. Prema pisanju klinike Klivlend, svrab kože se javlja kod pacijenata s alergijskim bolestima, poput astme i ekcema, ali najčešće se ipak radi samo o suvoj koži koja ne proizvodi dovoljno vlage. Kako biste utvrdili pravi razlog svraba, obratite se lekaru. Testovi na alergene, krvne pretrage i biopsija kože su samo neke od stvari koje vam mogu pomoći da utvrdite šta je uzrok promena.

