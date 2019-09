Kako efikasno sprečiti i lečiti trovanje alkoholom?

Posle opijanja ili posle trovanja alkoholom lako je biti pametan i deliti savete, ali je najlakše ne napiti se i voditi računa o ispijanju alkohola.

Do trovanja alkoholom dolazi kada muškarac popije pet ili više alkoholnih pića ili ženska osoba popije najmanje četiri pića, u roku od dva sata. Trovanje može nastupiti nakon sat vremena i trajati do nekoliko dana.

Možete konsumirati i fatalnu dozu alkohola pre nego što se onesvestite. Čak i kada ste bez svesti ili ste prestali da pijete, nivo alkohola u telu nastavlja da raste.

Prevencija

Da bi se izbeglo trovanje alkoholom:

Pijte alkohol u umerenim količinama i postepeno. Za zdrave odrasle osobe, to znači do jednog pića dnevno za žene svih uzrasta i muškarace starije od 65 godina, i do dva pića dnevno za muškarce mlađe od 65 godina. Kada pijete, uživajte u piću polako, a ne da „sručite“ dve čaše u grlo.

Nemojte piti na prazan stomak. Bilo koja količina hrane u stomaku može da uspori apsorpciju alkohola, iako to neće sprečiti trovanje alkoholom ako preterate sa količinom.

Komunicirajte sa decom. Razgovarajte sa svojim tinejdžerima pre nego što odrastu o opasnostima od alkohola. Dokazi ukazuju na to da deca koja su upozoravana na opasnosti od alkohola od strane roditelja obično manje piju i ne opijaju se niti dožive trovanje alkoholom.

Čuvajte alkoholna pića bezbedno. Ako imate malu decu, proizvode koji sadrže alkohol, uključujući kozmetiku, tečnosti za ispiranje usta, lekove i sredstva za čišćenje – držite dalje od domašaja dece. Razmotrite držanje alkoholnih pića pod ključem.

Praćenje ponašanja. Ako je dete ili neko u porodici već imao probleme sa trovanjem alkoholom, obavezno vodite računa da se to ne ponovi. Sastanak sa zdravstvenim radnicima ili profesionalcima za bolesti zavisnosti, može pomoći da sprečite buduće opijanje.

Šta ne raditi prilikom trovanja alkoholom?

Uobičajena sredstva pri trovanju alkoholom neće pomoći. Trovanje alkoholom je krizna situacija.

Ne možete obrnuti efekte trovanja alkoholom, već možete samo pogoršati stvari:

Spavanjem – otrovana osoba može izgubiti svest dok spava

Crna kafa ili kofein ne smanjuju efekte trovanja alkoholom

Hladan tuš ne pomaže – šok od hladnoće može da izazove gubitak svesti

Šetnja ne povećava brzinu kojom se količina alkohola smanjuje u organizmu

Šta će lekar raditi?

Prilikom trovanja alkoholom, pogotovu kod mlađih osoba, treba se hitno obratiti lekaru.

Pored provere vidljivih znakova i simptoma trovanja alkoholom, lekar će verovatno tražiti ispitivanje krvi i urina da bi proverio nivo alkohola u krvi i identifikovao druge znakove trovanja, kao što je nizak nivo šećera u krvi.

Tretmani kod trovanja alkoholom obično uključuje pomoć i negu dok se telo ne oslobodi alkohola:

pažljivo praćenje stanja

prevencija zastoja disanja ili gušenja

terapija kiseonikom

dati tečnost kroz vene (intravenozno) – infuzija kako bi se sprečila dehidratacija i smanjio nivo alkohola u krvi

korišćenje vitamina i glukoze da bi se sprečile ozbiljne komplikacije od trovanja alkoholom

Odraslim osobama i deci koja su slučajno popili metanol ili izopropil alkohol – može biti potrebna hemodijaliza – mehanički način filtriranja otpada i toksina iz krvi – da se ubrza uklanjanje alkohola iz krvi.