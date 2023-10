Koliko šoljica kafe bi trebalo popiti dnevno? Više nego što mislite, kažu stručnjaci

Prosečni Amerikanac koji pije kafu svaki dan popije oko tri šoljice dnevno, prema Nacionalnom udruženju za kafu, ali prema novim otkrićima biće potrebno da popije još samo jednu kako bi stekao sve njene dobrobiti koje poboljšavaju život. Nedavna studija, objavljena u Journal of the American Medical Directors Association, otkriva da su odrasli s većim unosom kofeinskih pića bili manje slabi i imali znatno bolju fizičku funkciju kasnije u životu, prenosi New York Post.

‘Kafa i čaj glavni su napici u mnogim društvima širom sveta, uključujući Singapur. Naše studije pokazuju da konzumacija ovih napitaka s kofeinom u srednjoj životnoj dobi može biti povezana sa smanjenom verovatnoćom fizičke slabosti u kasnoj životnoj dobi’, rekao je vođa studije i profesor Nacionalnog univerziteta u Singapuru Koh Woon Puay u saopštenju za javnost.

Istraživači su ispitali podatke od 12 000 učesnika (sa sedištem u Singapuru i kineskog porekla) u dobi od 45 do 74 godine tokom 20 godina, uzimajući u obzir ishranu, istoriju bolesti, sociodemografske karakteristike, visinu, težinu, nivo energije, fizičke aktivnosti i trajanje sna.

Glavni izvori kofeina među onima koji su bili uključeni u studiju bili su kafa i čaj, koji čine 84% odnosno 12% ukupnog kofeina. Od učesnika koji su pili malo kafe svaki dan (68,5%), velika većina ostala je između jedne i tri šoljice dnevno, dok ih je mnogo manje (4,9%) pilo četiri ili više. Tokom intervjua, tehničari studije takođe su zabeležili rezultate dve kritične fizičkih procene – testa stiska ruke i vežbe ravnoteže – kako bi odredili fizičku slabost i rizik od pada među starijim volonterima studije.

Prema metodologiji studije, fizičku slabost određivale su najmanje dve od četiri sledeće osobine: iscrpljenost, gubitak težine od 10% ili više između praćenja, loša ravnoteža i slab stisak ruke. Na osnovu svojih otkrića, istraživači su mogli da utvrde da je ispijanje kafe, crnog čaja ili zelenog čaja u srednjim godinama nezavisno povezano s uveliko smanjenim rizikom od fizičke slabosti u kasnoj životnoj dobi.

Nadalje, oni koji su pili četiri ili više šoljica kafe dnevno imali su značajno smanjenu verovatnoću slabosti kasnije u životu u poređenju s onima koji nisu pili šoljicu kafe dnevno. Oni koji su svakodnevno pili crni ili zeleni čaj takođe su pokazali znatno manje šanse za slabost u poređenju s onima koji nisu pili čaj.

Istraživači su primetili da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se pronašli specifični sastojci koji su doveli do veze između napitaka s kofeinom i fizičke slabosti. ‘Potrebne su dalje studije kako bi se potvrdile ove longitudinalne povezanosti i istražilo jesu li ti efekti na fizičku slabost posredovani kofeinom ili drugim hemijskim jedinjenjima’, rekao je Koh, a prenosi Večernji list.

