Lekar strogo upozorava: Ako ovako idete u WC upropastićete bešiku

Česti odlasci u WC čisto „onako“, reda radi, mogu da upropaste bešiku!

Odlazak u toalet je nešto što radimo više puta svakog dana, a opet tako retko pričamo s drugim ljudima, ili stručnjacima o tome. Zbog toga mnogi od nas ne znaju koliko često je normalno ići u WC, ili kako je najzdravije obaviti veliku nuždu.

Kada je u pitanju mala nužda, lekari kažu da skoro svi ponekad idu u WC „reda radi“ – da bi urinirali pre nego što odu na spavanje, pa da se ne bude tokom noći, ili pre izlaska iz kuće kako ih ne bi uhvatio nagon za odlaskom u WC dok su napolju.

Sigurno vam se i desilo, zar ne? Časkom odete u WC pre putovanja, pre odlaska na posao ili izlaska na kafu… Pazite jer možete da upropastite bešiku tako!

„Preventivni odlazak u WC je jako loša navika, koja za samo par nedelja može da upropasti bešiku“, rekao je profesor doktor Stergios Dumukcis, vodeći stručnjak uroginekologije iz britanske bolnice Sent Helijer.

„Skoro svi to rade, i ako to ne radite često nećete napraviti problem. Ali ako idete svakog dana ‘reda radi’ u WC, istreniraćete bešiku na pogrešan način. Za promenu navika je potrebno samo dve nedelje, i bešika će postati osetljivija, što znači da će početi da daje signale da je puna čak i kada nije. Ući ćete u začarani krug odlaska u WC sve češće i češće“, objasnio je on.

Bešika neće, precizirao je profesor Dumukcis, fizički postati manja. Ostaće ista ali će funkcionalno biti smanjena.

„Leti pijemo više vode, i tokom pandemije mnogi su radili od kuće zbog čega im je WC stalno bio blizu. Probajte tri dana da zapisujete koliko često idete u WC. Ako je broj veći od šest, sedam puta dnevno, probajte da proredite i da ne idete ‘reda radi’ u toalet“, rekao je on.

