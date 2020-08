Lekari objasnili kako san „čisti“ mozak

Kvalitetan san „čisti“ mozak i pomaže u smanjenju demencije, rezultati su novog istraživanja koje je sprovedeno na Univerzitetu u Bostonu.

Ovo istraživanje temelji se na prethodnim analizama koje su pokazale da mozak radi, umesto da se odmara dok spavamo.

Bez adekvatnog sna naš mozak ne može efikasno da funkcioniše, pa osobe s demencijom često pate od poremećaja sna.

Dok spavamo, naš limfni sistem ulazi u potpunu akciju kako bi očistio proteine i toksine, kazao je doktor Alon Avidan, direktor UCLA centra za poremećaje spavanja, piše „Heltlajn“, a prenosi portal Kliks.

„Ovi proteini su toksični za ćeliju, za neuron, pa njihovo nagomilavanje može dovesti do upale i degeneracije neurona u mozgu koji vremenom mogu doprineti Alchajmerovoj demenciji. Ne možemo reći da ćete, ako spavate četiri sata noću, za 20 godina razviti demenciju. To još niko nije pokazao. Međutim, ono što mi govorimo je da postoji trend“, kazao je on.

Svoje mišljenje iznela je i doktorka Heder Snyder iz Alchajmerove asocijacije medicinskih i naučnih operacija.

„Poremećaj spavanja može povećati rizik od Alchajmerove bolesti i demencije u kasnijem životu.“

Stručnjaci se slažu da je potrebno još istraživanja kako bismo shvatili vezu između sna i demencije.

„Loš san može dovesti do anksioznosti, depresije, lošeg pamćenja i degenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti i demencije. To se može desiti posebno ako imamo osnovni poremećaj spavanja ili ne spavamo dovoljno dugo“, konstatovali su lekari.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.