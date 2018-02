Može vas iznenaditi: Neprimetni znakovi dijabetesa

Rani znakovi dijabetesa, pogotovo tipa 2, mogu biti sasvim neprimetni ili se činiti bezopasnim. Ponekad se ni ne pokažu. S druge strane, dijabetes se može razviti i bez prethodnih simptoma i iznenaditi vas.

Zato je važno na vreme prepoznati ove simptome:

Učestali žeđ i mokrenje

Učestala žeđ (polidipsija) i često mokrenje (poliurija) klasični su simptomi dijabetesa. Kod ove bolesti višak šećera (glukoza) nakuplja se u krvi. Tako su bubrezi primorani da rade više od uobičajenog kako bi apsorbirali taj višak šećera.

Kad bubrezi više ne mogu slediti taj tempo, višak šećera odlazi u urin, sakupljajući pri tome i druge tečnosti iz ostalog tkiva. Upravo to izaziva žeđ i učestalo mokrenje, što vas može dehidrirati.

Umor

Možete osetiti i da ste preterano umorni. Mnogo faktora doprinosi ovome, a uključuju i nemogućnost tela da apsorbira energiju iz unesenog šećera.

Stalna glad

Kad zbog učestalog mokrenja gubite šećer iz organizma, gubite i kalorije. U isto vreme dijabetes ne dopušta šećeru iz hrane da uđe u telesne ćelije, što vodi do konstantne gladi.

Ovi kombinovani simptomi vode do naglog gubitka kilograma, pogotovo ako se radi o dijabetesu tipa 1.

Zamućenje vida

Visok nivo šećera u krvi crpi vodu iz tkiva, uključujući i iz očnih sočiva, što dovodi do problema kod fokusiranja na predmete i okolinu.

Ako se ne leči, dijabetes može uzrokovati stvaranje novih krvnih žila u očnoj mrežnici i oštetiti postojeće žilice. Većini ljudi to ne uzrokuje probleme s vidom, ali ako ovo stanje napreduje, može dovesti do ozbiljnih problema s vidom, pa čak i do njegovog gubitka.

Česte upale

Iako istraživanja nisu otkrila zašto, lekari su primetili da oboleli od dijabetesa imaju problem sa sporim zaceljivanjem rana. Kod žena su pogotovo česte upale mehura i vaginalne infekcije.

Crvene desni

Dijabetes otežava organizmu da se bori protiv bakterija, što povećava rizik od upala u ustima, uključujući i kosti koje drže zube “na okupu”. Upale se primećuju ako se desni počnu povlačiti sa zuba, po labavosti zuba te granulomima (gnojnim čvorovima) na desnima.

Važno

Ako primetite bilo koji od mogućih simptoma dijabetesa ili više njih udružene, posetite lekara. Dijabetes je ozbiljna bolest organizma, ali se pravovremenim reagovanjem na njegove simptome i lečenjem može držati pod kontrolom i imati aktivan život bez tegoba.