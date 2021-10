Najbolji položaj za spavanje, ujutro se budite bez bolova

Preventivne mere koje možete preduzeti ako se budite s bolovima mogu biti izbegavanja određenih položaja za spavanje ili određenih jastuka.

– Spavanje s rukom iznad glave duže vreme može dovesti do bola. Spavanje s jastukom koji omogućuje da se vrat odmara pod neobičnim uglovima ili spavanje s podignutim nogama takođe može dovesti do neugodnih situacija. Čak i spavanje dok sedite u uspravnom položaju može dovesti do povreda glave i vrata – kaže Lauri Leadley, predsednica centra za dijagnostiku spavanja ‘Valley Sleep’.

Još jedan problematičan položaj obično je spavanje na stomaku, a Leadley savetuje da ga izbjegavate, ako je ikako moguće.

– Spavanje na stomaku može opteretiti leđa i vrat kao i prouzrokovati više okretanja i nemira tokom noći – kaže ona.

Najbolji položaj za spavanje kako biste izbegli bol? Leadley objašnjava da je dobro pokušati spavati, ili barem zaspati, na leđima.

– Spavajte u ravnom položaju s rukama uz bokove i na leđima, ako možete. Spavanje na leđima pomaže u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima – dodala je.

Još jedan dobar položaj za spavanje je na boku, ali ne u jako uvijenom fetalnom položaju.

– Ovo omogućuje kičmi da ostane u neutralnom položaju i pomaže kod bolova u vratu, ramenima i leđima – govori Leadley, a piše Real Simple.

