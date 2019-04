Naučnici tvrde da su pronašli LEK za rak (foto)

Mali tim izraelskih naučnika možda je blizu pronalaženja potpunog leka za rak, prenosi Jerusalim Post.

„Verujemo da ćemo za godinu dana ponuditi lek za potpuno izlečenje od raka“, istakao je Dan Aridor, govoreći o novom lečenju koje je razvila njegova kompanija. „Naš lek za rak će biti efikasan od prvog dana, trajaće nekoliko nedelja i neće imati neželjene efekte, ili će ti efekti biti minimalni. I sve to po mnogo nižoj ceni od većine drugih lekova na tržištu. Naše rešenje će biti generičko i lično“, dodao je on.

Zvuči fantastično, pogotovo ako se uzme u obzir da se, prema izveštajima Međunarodne agencije za istraživanje raka, svake godine širom sveta dijagnostikuje 18,1 miliona novih slučajeva te bolesti. Svaka šesta smrt na svetu je posledica raka, što ga čini drugim vodećim uzrokom smrti, odmah posle kardiovaskularnih bolesti.

Aridor tvrdi da je tretman koji nazivaju „MuTaTo“ (multi-target toxin) u suštini na nivou antibiotika protiv raka.

