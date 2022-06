Nema na celom svetu boljeg napitka za pluća od ovog, preporodiće ih skroz

Obavezno zapišite ovaj recept

Uporan kašalj karakterističan je simptom bakterijskih ili virusnih infekcija disajnih organa. Ovu vrstu kašlja uvek prati i gusti sekret u grlu koji je zalepljen za zidove bronhija, a zbog čega se vrlo teško izbacuje.

U ovom slučaju najbolje rešenje su narodni lekovi. Šlajm iz pluća najefikasnije izbacuje narosni napitak na bazi belog sleza.

Beli slez za izbacivanje šlajma kod odraslih:

Preliti kašiku usitnjenog korena belog sleza sa 2 dl hladne vode i ostaviti poklopljeno da odstoji 6 do 8 sati, a zatim procediti i piti u manjim gutljajima. Ovako pripremljen čaj za iskašljavanje šlajma, pijte do dva puta dnevno i to bez šećera i rezultati neće izostati.

Beli slez, lan i žalfija za izbacivanje šlajma kod dece

Kao izuzetno efikasan prirodni lek za bolje izbacivanje šlajma kod dece i odraslih pokazao se beli slez u zanimljivoj čajnoj mešavini sa lanenim semenkama i žalfijom.

Pomešati po kašiku korena belog sleza, kašiku lanenog semena i kašiku suve žalfije. Sipati 2,5 decilitra vode u šerpu, pa dodati 100 g žutog šećera. Kada se šećer otopi, dodati mešavinu biljaka i jedan limun dobro opran i sečen na kriške. Kuvati na umerenoj temperaturi 15 minuta, a zatim skloniti sa vatre i procediti. Uzimati kašičicu sirupa 4 puta na dan sve dok se ne oseti poboljšanje. Sirup za iskašljavanje šlajma je najbolje čuvati u frižideru.

