Nije svejedno: Doktor otkrio kad je najvažnije da pijete vodu, najbolja preventiva za moždani i srčani udar

Mnogi smatraju da vodu nije dobro piti uz obrok i neki nutricionisti su izrazito protiv toga, ali drugi stručnjaci ističu da nema naučnih dokaza za to i da voda može samo da pomogne.

Mnogi rado popiju vodu ili sok nakon obroka, posebno ako je jelo bilo slano. Jedni kažu da osete kako im to uspori varenje hrane u želucu, dok drugi ne vide razliku.

„Vodu ne treba piti za vreme obroka. Kada se vruća hrana spusti do želuca, to je trenutak kada ne bi trebalo da pijete. Tada se odvija aktivan proces varenja, a jedna do dve čaše vode koje popijete, smanjiće koncentraciju enzima i usporiće varenje. To može da dovede do nadimanja, smetnji u probavi i sličnim tegobama. Budite oprezni sa gaziranom vodom. Podstiče apetit i može da izazove neprijatnost u stomaku“, rekla je nutricionistkinja Marina Kopitko.

Dr Majkl F. Piko, stručnjak sa klinike Mejo se ipak ne slaže s njom. Na pitanje da li ispijanje vode tokom i nakon jela poremeti rad probave, on kaže:

„Ne treba se brinuti da će voda razrediti probavne sokove ili ometati probavu. Zapravo, voda tokom ili nakon obroka pomaže probavi. Voda i druge tečnosti pomažu da se usitni hrana, kako bi vaše telo moglo da apsorbuje hranljive materije. Voda, takođe, omekšava stolicu, a to pomaže u sprečavanju konstipacije“, kaže Piko.

Kada je najbolje piti vodu?

Vodu treba piti pomalo tokom celog dana, samo treba pripaziti kada je pijete pre i posle jela. Ako želite da učinite uslugu probavi, vodu popijte pola sata pre obroka, jer joj to pomaže. Nakon jela, suzdržite se od bilo kakve tečnosti bar sat vremena, a ako ste pojeli nešto teško za varenje, čak i duže.

Neki stručnjaci preporučuju da se voda ne konzumira ni pola sata pre jela i najmanje sat vremena nakon jela. Takođe, mnogi misle da ako piju puno vode, ujutru će se probuditi naduti. To je daleko od istine, otkrila je nutricionistkinja.

„Oticanje je indirektni znak nedostatka, a ne viška vode u telu. Telo zadržava vodu kada je čovek malo pije. Izuzetak su ljudi sa bolestima srca i bubrega. Da bi nadutost posle obilnog obroka brže nestala, neophodno je da se pije voda“, rekla je nutricionistkinja.

Doktor Petar Borović otkriva kad je najvažnije piti vodu.

„Idealno je vodu piti čim se probudimo. Naime, najviše srčanih i moždanih udara dešava se u ranim jutarnjim časovima jer je krv tada najgušća. Srce teško pumpa tu krv i zato je idealno odmah popiti vode, ali ne naglo. Prvim gutljajem isperite mali usta i onda pijte lagano dve čaše, dok se spremate za novi dan.“

Doktor kaže da je to neizmerno važno i jer organizam tokom noći gubi vodu, te je treba nadoknaditi da bi funkcionisao kako treba.

„Greška je što mnogi dan počinju kafom umesto vodom jer jedna šoljica kafe istera iz organizma sedam puta više tečnosti nego što smo uneli. A organizam traži vodu, pa se tkiva isušuju, počinju promene na krvnim sudovima.“

Tri puta dnevno po dve čaše

„Posle one dve čaše vode ujutru, i sredinom dana treba popiti još dve čaše, i to minut, dva pre ručka, i predveče, recimo, još jednu. Tako ćete najbolje ublažiti žeđ.“Po potrebi, logično, treba piti još vode, posebno ako se više znojimo, ali doktor kaže da je važno paziti kad da to ne činimo.

„Da ne bismo dobili letnju dijareju, treba da vodimo računa o tome kad pijemo vodu, a to ima veze i sa onim što jedemo. Naime, ako voće i povrće koje kupimo ne operemo dobro, srećom, želudačna kiselina će pobiti parazite. Ali ako u toku jela pijemo vodu ili bilo šta drugo, želudačna kiselina se razblaži, pa ne deluje na bakterije kako treba. One onda prođu u creva, gde im je idealno za razmnožavanje, i eto dijareje.“

(najžena/Slobodanka Ćorić)

