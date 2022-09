Nova istraživanja potvrdila: Popularni lek može biti opasan po život

Evropska agencija za lekove (EMA) pokrenula je postupak ocene folkodina nakon zabrinutosti da njegova primena može izazvati rizik od razvoja anafilaktičkih reakcija (iznenadna, teška i životno-ugrožavajuća alergijska reakcija).

Te reakcije mogu nastupiti u interakciji folkodina s neuromuskularnim blokatorima. Folkodin se primenjuje u lečenju neproduktivnog (suvog) kašlja kod odraslih i dece, a neuromuskularni blokatori primenjuju se kod opšte anestezije za sprečavanje spontanih mišićnih pokreta.

Ocenu je zatražila je Francuska agencija za lekove nakon preliminarnih rezultata iz ispitivanja u toj zemlji. Rezultati ispitivanja upućuju na to da primena folkodina do 12 meseci pre opšte anestezije može povećati rizik od anafilaktičke reakcije povezane s neuromuskularnim blokatorima.

Na osnovu tih rezultata, francuska agencija razmatra da kao meru opreza obustavi primenu lekova koji sadrže folkodin u Francuskoj.

Poverenstvo za humane lekove pri Evropskoj agenciji već je ranije ispitivalo te sumnje i nije pronašlo čvrste dokaze da primjena folkodina može izložiti ljude riziku od razvoja anafilaktičkih reakcija na neuromuskularne blokatore. Preporučilo se novo ispitivanje.

Dok je to ispitivanje obavljeno u toku prošle godine, ispitivanje u Australiji povezalo je primenu folkodina s povećanim rizikom od anafilaksije na neuromuskularne mišićne relaksanse. To je dovelo do preporuke EMA-e za uvrštavanje prikladnih upozorenja u informacije o leku za lekove koji sadrže folkodin.

Nakon novog ispitivanja koje je pokrenuto, Evropska agencija će doneti preporuku o tome da li je potrebno da se odobrenja za stavljanje u promet folkodina zadrže, izmene, obustave ili povuku u Evropskoj uniji. Pozivaju i zdravstvene radnike da dostave podatke relevantne za ovaj postupak.

Folkodin je opioidni lek koji se primenjuje u lečenju neproduktivnog (suvog) kašlja kod odraslih i dece. Deluje direktno u mozgu, potiskujući refleks kašlja na način da smanjuje nervne signale koji se šalju mišićima koji su uključeni u kašljanje, prenosi Danica.hr

Folkodin se primenjuje od 1950-ih godina kao lek koji potiskuje kašalj.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.