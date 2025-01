Otac Tadej otkrio šta leči rak: Ove semenke smatrao je pravim blagom za organizam

Otac Tadej je tvrdio da ishrana igra važnu ulogu u borbi protiv raka

„Osnovno je ne jesti meso i to je pod 1. Takođe je dobro svaki dan jesti semenke kajsije, ako je kancer u početnoj fazi jede se oko 20, 30 semenki dnevno (ima da se nađe u zdravoj hrani) ima u sebi B17 vitamin, ako je u odmakloj onda oko 80 semenki kajsije. Preventivno se jede oko 10 semenki svaki dan, ne više“.

Onima koji boluju od raka otac Tadej kao osnovno i suštinski važno preporučuje da uopšte ne jedu meso.

„Mesa se dele na bela i crvena, bela mesa su riblja mesa i ona su zdrava. Crvena mesa su štetna, ali mi ne znamo da su to sva ostala osim ribljeg i danas je toliko meso zatrovano kancerogenim materijama, od mesa prosto bujaju ćelije raka, zbog silnih otrova to meso danas više ne treba jesti čak ni živinsko. To je pod 1. da se izbaci meso“.

„Kopriva svojim sastojcima zamenjuje meso, jako je snažna i snažno deluje na organizam“.

„Vodu iz česme ne treba uopšte piti (posebno ko ima tumor, rak) jer ako pijete vodu iz česme i ako ne jedete meso (što je pod 1. obavezno) ipak ne možete ozdraviti jer je u njoj dvostruko ako ne i više hlora nego što je dozvoljeno“.

Šta kažu lekari

Profesor dr Nadežda Basara, jedan od vodećih hematologa, onkologa i transplantatora matičnih ćelija u svetu, otkrila je kakvu ishranu preporučuje pacijentima obolelim od najtežih bolesti.

– Svojim pacijentima preporučujem mediteransku ishranu, sa najmanje tri različite boje: tri puta nedeljno grilovanu ribu s povrćem, dva puta pileće ili ćureće meso, sveže povrće, salate, mnogo tečnosti, po mogućnosti tri litra dnevno – rekla je doktorka Nadežda Basara.

