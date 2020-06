Otkrivamo zašto nam nekad igra očni kapak!

Podrhtavanje očnog kapka nije redak fenomen. Svako od nas ga je barem jednom doživeo, ali to ne znači da je uvek i bezazlen.

Radi se o trzanju očnog kapka sa nekontrolisanom kontrakcijom mišića, što je posledica iritacije nervnih završetaka. Zvanično se naziva blefarospazam. I gornji i donji kapak mogu da podrhtavaju. Taj osećaj je veoma neprijatan, a najčešći uzroci su stres i premorenost ili izlaganje vetru i hladnoći.

Ipak, ako se simptom uporno javlja više od mesec dana i imate osećaj da je sve češći, to može biti znak da je vreme da posetite doktora. Takođe, ako se osećaj „igranja“ širi na druge delove lica i ako ga prati oticanje, tada bi odmah trebalo da potražite savet lekara.

Ovo su stanja koja kao simptom mogu imati titranje oka. Dok su neka manje opasna i lakše se leče, druga zahtevaju dijagnozu i terapiju:

Visok krvni pritisak

Pod uticajem naglih promena krvnog pritiska može doći do iritacije očnog živca, zbog čega kapak počinje da se nekontrolisano grči. Ako vam se to često događa, izmerite krvni pritisak i potražite pomoć lekara ukoliko on ostane povišen posle više od tri merenja.

Sindrom hroničnog umora

Za razliku od opravdane iscrpljenosti, karakteriše ga osećaj umora koji traje duže od šest meseci i bolni limfni čvorovi. Pre dijagnoze sindroma hroničnog umora treba odbaciti sumnju da se ne radi o nekoj drugoj bolesti. Kao najčešći uzroci navode se anemija i nizak krvni pritisak. Žene i muškarci sa stalnim osećajem umora i podrhtavanjem kapka bi trebalo da prekontrolišu šećer u krvi, hormone štitne žlezde, polne hormone, kao i kompletnu krvnu sliku kako bi se isključili drugi mogući uzroci.

Nedostatak magnezijuma

Kod nedostatka ovog minerala česti su grčevi u celom telu, pa tako i u kapcima. Propratni simptomi su glavobolja i poremećaji sna. Uz dodatak magnezijuma, trebalo bi uzimati i vitamin B.

Alkoholizam

Kod titranja kapka koje je nastalo kao posledica oštećenja mozga do simptoma dolazi zbog nepravilnog rada živaca. Prestanak konzumacije alkohola može da popravi to stanje, ali posledice često ostaju u blažem obliku. Osim toga, igranje može da se javi i zbog preteranog unosa kofeina.

