Ovaj čaj ima 50 puta više vitamina C od limuna, ali samo ako se skuva ovako

Čaj od plodova šipka je savršen jesenji napitak koji će vas okrepiti, ali i ojačati vaš imunitet budući da ima 50 puta više vitamina C od limuna. Trik je samo u načinu pripreme, piše City magazin.

Plodovi šipka beru se u oktobru i početkom novembra i bez njih ne treba da dočekate zimu, ako želite jak imunitet. Obiluje visokim sadržajem vitamina C, vitamina B2, karotenom, manganom, pektinom, limunskom kiselinom. Čaj od plodova šipka se preporučuje za jačanje imuniteta, u slučajevima upale bubrega, otklanjanju kamenca i peska iz bubrega. Čisti krvne sudove, pomaže u održavanju normalne probave, opušta organizam, umiruje upalne procese. Jedna prava, pravcata supernamirnica.

“Šipak je biljka koja sadrži čak 50 puta više vitamina C od limuna, ali ono što svi znamo jeste da je vitamin C termolabilan. Kuvanjem čaja ili džema od šipka na temperaturama višim od 60 stepeni, gubi se vitamin C, ali bivaju očuvani mnogi drugi fitonutrijenti koji nisu termolabilni”, kaže Hristina Lazarević, magistar farmacije i kreatorka aplikacije Izbegni aditive.

Osim džema i čaja, može se koristiti i sirov šipak, tako što se plod očisti, usitni na četvrtine i doda u smoothieje ili u salatu. Iako se vitamin C tokom kuvanja džema izgubi, u džemu ostaju ostale korisne materije koje šipurak sadrži, tako da je svakako puno zdraviji od neke marmelade lošeg kvaliteta. Postoji puno recepata za kuvanje čaja od šipka, ali Hristina je izdvojila ovaj.

Recept za čaj od šipka

Čajnu kašičicu plodova šipka oprati, očistiti i iseći na četvrtine. Prokuvati 200 ml vode i ostaviti sa strane da se ohladi. Kada se ohladi, dodati šipak, poklopiti i ostaviti da odstoji 20-ak minuta. Po želji dodati limun ili kašičicu meda i piti dnevno po 1-2 šoljice.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.