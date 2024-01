Ovaj rastvor spasao je hiljade života tokom rata, ima neverovatno široku primenu

Da li ste nekada čuli za obloge od slanog rastvora? Slani rastvor upotrebljen u medicinske svrhe, može da napravi čudo. Svedočenje jedne medicinske sestre pojavilo se prilično davno u jednim ruskim novinama, ali je aktuelno i danas zbog čega ga mnogi prenose:

„Za vreme Drugog svetskog rata radila sam kao starija sestra u terenskim bolnicama sa hirurgom I.I. Shelgov. Za razliku od drugih lekara, on je uspešno koristio hipertonični fiziološki rastvor u lečenju ranjenika.

Na ogromnu površinu kontaminirane rane naneo bi veliku salvetu, botago natopljenu fiziološkim rastvorom. Nakon 3 do 4 dana, rana je postala potpuno čista, ružičasta, a temperature, iako je bila visoka, padala je na skoro normalne nivoe, nakon čega bi naneo gips masu. Posle 3 do 4 dana, ranjenici više nisu bili u životnoj opasnosti. Hipertonično rešenje jefunkcionisalo savršeno, pa skoro i da nismo imali smrtnost.

Otprilike 10 godina nakon rata, koristila sam Shelgovu metodu za lečenje svojih zuba, kao i za komplikacije nastale karijesom – imala sam gangrenu zuba. Olakšanje mi je stiglo za dve nedelje. Nakon toga počela sam da proučavam uticaj fiziološke otopine na bolesti kao što su holecistitis, hronična upala slepog creva, reumatska bolest srca, upalni procesi u plućima, reumatizam u zglobovima itd…

Kad bih ovaj rastvor primenila na svojim pacijentima, veoma brzo je dolazilo do pozitivnih rezultata. Tokom svoje karijere radila sam i u klinikama gde su veoma teški slučajevi bili spašeni upravo fiziološkim rastvorom. Uspešno smo lečili hematome, bursitis, hronične upale slepog creva…Činjenica je da fiziološki rastvor ima apsorpciona svojstva i izvlači tečnost s patogenom florom iz tkiva.

“Jednom sam se tokom svojih putovanja zaustavila u malom seocetu. Tu sam zatekla ženu kako se bori da decu spase od velikog kašlja. Kašljali su neprestano i bolno. Tokom noći sam stavila obloge od fiziološkog rastvora na njihova leđa. Nakon sat i po kašalj je prestao i nije se pojavio do ujutru. Nakon 4 obloge, bolest je nestala bez traga.”

Ona dodaje da je veoma važno da kada koristite hipertonični rastvor soli da on bude sa 10 procenta. Ne više. Čak je bolje da koristite i onaj sa 8 procenata, nego više od toga.

“Pacijenti su me često ubeđivali da im je fiziološki rastvor pomogao da suzbiju curenje iz nosa, kao i da spreče glavobolje tako što su na vrat i čelo stavljali obloge od ovog rastvora.”

Navodno, obloge su nakon sat i po potpuno sprečile curenje iz nosa, a do jutra su teške glavobolje nestajale. Oni su na prve znake prehlade stavljali obloge na čelo i na vrat. Tri do četiri sloja mekane krpe, natopi se rastvorom soli, te se pred spavanje privije na čelo ili vrat. Isto tako, ako osećate da je prehlada uhvatila maha, ove obloge stavite i na leđa i ostavite da deluju preko noći. Izlečenje se postiže nakon 4 do 5 obloga.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.