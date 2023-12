Ovaj trik ekspresno uklanja bol u uhu: Potrebne su vam samo 2 stvari (VIDEO)

Upala uha je čest problem, a prema poslednjim studijama, više od 80 odsto dece u Americi pati od bolova u ušima do treće godine. To je obično rezultat virusne infekcije, a problem može da dovede do mučnog bola – i razlog je za oko 30 miliona poseta pedijatru svake godine.

A TikTokerka i farmaceut dr Anđela Dori podelila je inspirativni način lečenja problema pomoću dve stvari koje se nalaze u vašoj kuhinji.

Snimak koji je podelila je pregledan više od 200.000 puta, a prikazuje doktorku farmacije kako demonstrira lek za koji kaže da će učiniti da upala uha nestane „u roku od nekoliko dana“.

Naime, dr Dori, koja ima 587.000 pratilaca na platformi, počinje da uranja papirni ubrus u vruću vodu, zatim prisloni čašu čvrsto uz uho. Ovo će da „stvori vakuum“ i toplotu, što pomaže kod bolova u uhu, kaže ona, navodi Dejli Mejl, prenosi blic.zena.rs.

Bolovi u ušima su obično rezultat začepljenja ušnog kanala. Ovo je obično zbog tečnosti koja se nakupila kao odgovor na infekciju. Tečnost izaziva višak pritiska iza bubne opne, što izaziva bol.

Toplota opušta mišiće u tom području i podstiče bolji protok krvi, olakšavajući osećaj zatezanja

